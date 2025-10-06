ราคาปัจจุบัน ONTACT Protocol วันนี้ คือ 0.00115 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONTP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONTP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ONTACT Protocol วันนี้ คือ 0.00115 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONTP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONTP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา ONTACT Protocol(ONTP)

$0.00115
$0.00115$0.00115
+1.76%1D
ONTACT Protocol (ONTP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-20 08:17:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ONTACT Protocol (ONTP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
ต่ำสุด 24h
$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118
สูงสุด 24h

$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

--
----

--
----

-0.87%

+1.76%

+26.37%

+26.37%

ราคาเรียลไทม์ ONTACT Protocol (ONTP) คือ $ 0.00115 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONTP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00081 และราคาสูงสุด $ 0.00118 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONTP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONTP มีการเปลี่ยนแปลง -0.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +26.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ONTACT Protocol (ONTP) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 49.04K
$ 49.04K$ 49.04K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ONTACT Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49.04K อุปทานหมุนเวียนของ ONTP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1900000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.19M

ประวัติราคา ONTACT Protocol (ONTP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ONTACT Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000199+1.76%
30 วัน$ -0.00075-39.48%
60 วัน$ -0.00258-69.17%
90 วัน$ -0.00867-88.29%
การเปลี่ยนแปลงราคา ONTACT Protocol ในวันนี้

วันนี้ ONTP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000199 (+1.76%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ONTACT Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00075 (-39.48%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ONTACT Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONTP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00258 (-69.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ONTACT Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00867 (-88.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ONTACT Protocol (ONTP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ONTACT Protocolทันที

อะไรคือ ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol เป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของตลาด IoT ที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศ IoT แบบกระจายศูนย์บน Web 3.0 แตกต่างจากระบบ IoT แบบศูนย์กลางที่มีอยู่ เราต้องการส่งเสริมการผลิตและการใช้ข้อมูลอย่างเป็นธรรมผ่านโซลูชันแบบกระจายศูนย์ และสร้างระบบนิเวศ IoT ที่มีความเคลื่อนไหวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการสร้างมูลค่าจากข้อมูล

ONTACT Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ONTACT Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบONTPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ONTACT Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ONTACT Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ONTACT Protocol (USD)

ONTACT Protocol (ONTP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ONTACT Protocol (ONTP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ONTACT Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ONTACT Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ONTACT Protocol (ONTP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ONTACT Protocol (ONTP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ONTPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ONTACT Protocol (ONTP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ONTACT Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ONTACT Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ONTP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น VND
30.26225
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น AUD
A$0.0017595
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น GBP
0.000851
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น EUR
0.0009775
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น USD
$0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MYR
RM0.004853
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TRY
0.048231
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น JPY
¥0.1725
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ARS
ARS$1.6197175
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น RUB
0.0935985
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น INR
0.1012
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น IDR
Rp19.166659
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น PHP
0.066838
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น EGP
￡E.0.054648
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BRL
R$0.00621
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น CAD
C$0.00161
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BDT
0.1404265
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น NGN
1.691167
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น COP
$4.44015
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ZAR
R.0.019987
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น UAH
0.048116
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TZS
T.Sh.2.8394995
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น VES
Bs0.23115
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น CLP
$1.0948
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น PKR
Rs0.326416
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น KZT
0.6202755
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น THB
฿0.037582
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TWD
NT$0.0352245
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น AED
د.إ0.0042205
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น CHF
Fr0.0009085
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น HKD
HK$0.008924
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น AMD
֏0.4428075
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MAD
.د.م0.010534
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MXN
$0.0211255
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SAR
ريال0.0043125
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ETB
Br0.17135
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น KES
KSh0.148902
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น JOD
د.أ0.00081535
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น PLN
0.004186
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น RON
лв0.005014
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SEK
kr0.010833
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BGN
лв0.0019205
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น HUF
Ft0.3841
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น CZK
0.023966
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น KWD
د.ك0.0003519
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ILS
0.003795
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BOB
Bs0.007958
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น AZN
0.001955
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TJS
SM0.010626
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น GEL
0.003105
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น AOA
Kz1.0521465
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BHD
.د.ب0.00043355
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BMD
$0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น DKK
kr0.00736
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น HNL
L0.0302795
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MUR
0.0517845
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น NAD
$0.020102
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น NOK
kr0.011569
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น NZD
$0.002001
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น PAB
B/.0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น PGK
K0.0049105
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น QAR
ر.ق0.0041975
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น RSD
дин.0.1155635
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น UZS
soʻm14.024388
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ALL
L0.0953005
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ANG
ƒ0.0020585
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น AWG
ƒ0.00207
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BBD
$0.0023
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BAM
KM0.0019205
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BIF
Fr3.4017
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BND
$0.0014835
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BSD
$0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น JMD
$0.1852995
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น KHR
4.6370875
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น KMF
Fr0.4853
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น LAK
24.9999995
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น LKR
රු0.349117
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MDL
L0.019435
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MGA
Ar5.133922
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MOP
P0.009223
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MVR
0.017595
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MWK
MK1.9999995
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น MZN
MT0.0734965
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น NPR
रु0.16238
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น PYG
8.1558
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น RWF
Fr1.67325
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SBD
$0.0094645
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SCR
0.015985
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SRD
$0.0453215
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SVC
$0.0100855
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น SZL
L0.0200905
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TMT
m0.004025
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TND
د.ت0.00336605
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น TTD
$0.00782
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น UGX
Sh4.0342
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น XAF
Fr0.6463
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น XCD
$0.003105
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น XOF
Fr0.6463
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น XPF
Fr0.1173
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BWP
P0.0154445
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น BZD
$0.0023115
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น CVE
$0.1087555
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น DJF
Fr0.2047
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น DOP
$0.07291
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น DZD
د.ج0.1490515
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น FJD
$0.0026105
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น GNF
Fr9.99925
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น GTQ
Q0.0088205
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น GYD
$0.2411895
1 ONTACT Protocol(ONTP) เป็น ISK
kr0.13915

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ONTACT Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ONTACT Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ONTACT Protocol

วันนี้ ONTACT Protocol (ONTP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ONTP เป็นUSD คือ 0.00115 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ONTP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ONTP เป็น USD คือ $ 0.00115 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ONTACT Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ONTP คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ONTP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ONTP คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ONTP คือเท่าใด?
ONTP ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ONTP คือเท่าไร?
ONTP ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ONTP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ONTP คือ $ 49.04K USD
ปีนี้ ONTP จะสูงขึ้นอีกไหม?
ONTP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ONTP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ONTACT Protocol (ONTP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-19 17:50:26อัพเดทอุตสาหกรรม
ความรู้สึกของตลาดคริปโตเคลื่อนออกจากโซน "ความกลัวสุดขีด" ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 29 ในขณะนี้
10-19 14:26:41อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวทางด้านข้าง มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 3.723 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะนี้
10-19 04:16:21อัพเดทอุตสาหกรรม
อันดับกิจกรรมบล็อกเชนสาธารณะในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: Solana ยังคงรักษาอันดับที่หนึ่ง
10-18 16:36:53อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต ปัจจุบันอยู่ที่ 23 ยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด
10-18 09:33:00อัพเดทอุตสาหกรรม
การชำระบัญชีทั่วโลกใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ทำราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
10-17 19:52:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในธนาคารสหรัฐฯ สองแห่ง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
