ราคาเรียลไทม์ ONTACT Protocol (ONTP) คือ $ 0.00115 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONTP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00081 และราคาสูงสุด $ 0.00118 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONTP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONTP มีการเปลี่ยนแปลง -0.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +26.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ONTACT Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49.04K อุปทานหมุนเวียนของ ONTP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1900000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.19M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ONTACT Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.0000199
|+1.76%
|30 วัน
|$ -0.00075
|-39.48%
|60 วัน
|$ -0.00258
|-69.17%
|90 วัน
|$ -0.00867
|-88.29%
วันนี้ ONTP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000199 (+1.76%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00075 (-39.48%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONTP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00258 (-69.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00867 (-88.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ONTACT Protocol (ONTP) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ONTACT Protocolทันที
ONTACT Protocol เป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของตลาด IoT ที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศ IoT แบบกระจายศูนย์บน Web 3.0 แตกต่างจากระบบ IoT แบบศูนย์กลางที่มีอยู่ เราต้องการส่งเสริมการผลิตและการใช้ข้อมูลอย่างเป็นธรรมผ่านโซลูชันแบบกระจายศูนย์ และสร้างระบบนิเวศ IoT ที่มีความเคลื่อนไหวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการสร้างมูลค่าจากข้อมูล
ONTACT Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ONTACT Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบONTPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ONTACT Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ONTACT Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
ONTACT Protocol (ONTP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ONTACT Protocol (ONTP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ONTACT Protocol
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ONTACT Protocol ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ONTACT Protocol (ONTP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ONTPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
กำลังมองหาวิธีการซื้อ ONTACT Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ONTACT Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ONTACT Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-19 17:50:26
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ความรู้สึกของตลาดคริปโตเคลื่อนออกจากโซน "ความกลัวสุดขีด" ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 29 ในขณะนี้
|10-19 14:26:41
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวทางด้านข้าง มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 3.723 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะนี้
|10-19 04:16:21
|อัพเดทอุตสาหกรรม
อันดับกิจกรรมบล็อกเชนสาธารณะในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: Solana ยังคงรักษาอันดับที่หนึ่ง
|10-18 16:36:53
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต ปัจจุบันอยู่ที่ 23 ยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด
|10-18 09:33:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
การชำระบัญชีทั่วโลกใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ทำราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
|10-17 19:52:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในธนาคารสหรัฐฯ สองแห่ง
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
จำนวน
1 ONTP = 0.00115 USD
-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker