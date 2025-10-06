ราคาปัจจุบัน Nyx Eternal วันนี้ คือ 0.0001513 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nyx Eternal วันนี้ คือ 0.0001513 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Nyx Eternal โลโก้

ราคา Nyx Eternal(NYX)

ราคาปัจจุบัน 1 NYX เป็น USD

$0.0001513
$0.0001513$0.0001513
-0.06%1D
USD
Nyx Eternal (NYX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:04:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nyx Eternal (NYX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0001505
$ 0.0001505$ 0.0001505
ต่ำสุด 24h
$ 0.0001879
$ 0.0001879$ 0.0001879
สูงสุด 24h

$ 0.0001505
$ 0.0001505$ 0.0001505

$ 0.0001879
$ 0.0001879$ 0.0001879

--
----

--
----

+0.13%

-0.06%

-14.77%

-14.77%

ราคาเรียลไทม์ Nyx Eternal (NYX) คือ $ 0.0001513 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNYX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0001505 และราคาสูงสุด $ 0.0001879 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NYX คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NYX มีการเปลี่ยนแปลง +0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nyx Eternal (NYX) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nyx Eternal คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 52.69K อุปทานหมุนเวียนของ NYX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Nyx Eternal (NYX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nyx Eternal ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000000091-0.06%
30 วัน$ -0.0047497-96.92%
60 วัน$ -0.0018487-92.44%
90 วัน$ -0.0018487-92.44%
การเปลี่ยนแปลงราคา Nyx Eternal ในวันนี้

วันนี้ NYX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000000091 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Nyx Eternal ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0047497 (-96.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Nyx Eternal ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NYX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0018487 (-92.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Nyx Eternal ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0018487 (-92.44%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nyx Eternal (NYX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Nyx Eternalทันที

อะไรคือ Nyx Eternal (NYX)

NYX คือโทเคนไอดอล AI ที่ตั้งชื่อตามเทพธิดาแห่งราตรีในตำนานกรีก มาพร้อมเรื่องราว "ไอดอล AI ที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจ" โดยสร้างการยอมรับและการแพร่กระจายผ่านภารกิจโซเชียลและกลไกการเบิร์น

Nyx Eternal มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Nyx Eternal ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบNYXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Nyx Eternal บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Nyx Eternal ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Nyx Eternal (USD)

Nyx Eternal (NYX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nyx Eternal (NYX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nyx Eternal

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nyx Eternal ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Nyx Eternal (NYX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nyx Eternal (NYX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NYXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Nyx Eternal (NYX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Nyx Eternalใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Nyx Eternal บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

NYX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Nyx Eternal(NYX) เป็น VND
3.9814595
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น AUD
A$0.000228463
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น GBP
0.000113475
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น EUR
0.000128605
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น USD
$0.0001513
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MYR
RM0.000633947
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TRY
0.006348548
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น JPY
¥0.0229976
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ARS
ARS$0.221197574
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น RUB
0.011989012
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น INR
0.013349199
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น IDR
Rp2.521665658
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น PHP
0.008953934
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น EGP
￡E.0.007167081
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BRL
R$0.000810968
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น CAD
C$0.000210307
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BDT
0.018516094
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น NGN
0.22023228
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น COP
$0.586432748
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ZAR
R.0.002594795
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น UAH
0.006368217
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TZS
T.Sh.0.3717441
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น VES
Bs0.0322269
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น CLP
$0.1425246
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น PKR
Rs0.042510761
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น KZT
0.081387296
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น THB
฿0.004894555
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TWD
NT$0.004625241
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น AED
د.إ0.000555271
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น CHF
Fr0.000119527
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น HKD
HK$0.001174088
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น AMD
֏0.057923692
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MAD
.د.م0.001394986
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MXN
$0.002785433
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SAR
ريال0.000565862
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ETB
Br0.02289169
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น KES
KSh0.019552499
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น JOD
د.أ0.0001072717
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น PLN
0.000549219
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น RON
лв0.000659668
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SEK
kr0.001416168
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BGN
лв0.000252671
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น HUF
Ft0.0503829
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น CZK
0.003156118
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น KWD
د.ك0.0000462978
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ILS
0.000491725
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BOB
Bs0.001045483
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น AZN
0.00025721
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TJS
SM0.001398012
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น GEL
0.000411536
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น AOA
Kz0.138680067
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BHD
.د.ب0.0000568888
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BMD
$0.0001513
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น DKK
kr0.00096832
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น HNL
L0.003988268
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MUR
0.006872046
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น NAD
$0.002606899
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น NOK
kr0.001506948
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น NZD
$0.000260236
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น PAB
B/.0.0001513
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น PGK
K0.000633947
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น QAR
ر.ق0.000550732
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น RSD
дин.0.015210189
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น UZS
soʻm1.822891147
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ALL
L0.012568491
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ANG
ƒ0.000270827
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น AWG
ƒ0.00027234
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BBD
$0.0003026
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BAM
KM0.000252671
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BIF
Fr0.4461837
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BND
$0.000195177
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BSD
$0.0001513
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น JMD
$0.024273059
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น KHR
0.610079425
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น KMF
Fr0.0639999
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น LAK
3.289130369
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น LKR
රු0.04607085
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MDL
L0.00255697
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MGA
Ar0.684614344
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MOP
P0.0012104
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MVR
0.00231489
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MWK
MK0.262673443
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น MZN
MT0.009669583
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น NPR
रु0.021369612
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น PYG
1.0730196
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น RWF
Fr0.2192337
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SBD
$0.001245199
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SCR
0.002156025
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SRD
$0.005982402
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SVC
$0.001323875
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น SZL
L0.002606899
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TMT
m0.000531063
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TND
د.ت0.0004404343
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น TTD
$0.001027327
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น UGX
Sh0.5271292
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น XAF
Fr0.0850306
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น XCD
$0.00040851
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น XOF
Fr0.0850306
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น XPF
Fr0.0154326
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BWP
P0.002151486
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น BZD
$0.000304113
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น CVE
$0.01440376
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น DJF
Fr0.0267801
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น DOP
$0.009689252
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น DZD
د.ج0.01965387
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น FJD
$0.000341938
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น GNF
Fr1.3155535
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น GTQ
Q0.001158958
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น GYD
$0.031679194
1 Nyx Eternal(NYX) เป็น ISK
kr0.0186099

Nyx Eternal ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nyx Eternal ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nyx Eternal

วันนี้ Nyx Eternal (NYX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NYX เป็นUSD คือ 0.0001513 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NYX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NYX เป็น USD คือ $ 0.0001513 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nyx Eternal คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NYX คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NYX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NYX คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NYX คือเท่าใด?
NYX ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NYX คือเท่าไร?
NYX ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ NYX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NYX คือ $ 52.69K USD
ปีนี้ NYX จะสูงขึ้นอีกไหม?
NYX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NYX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:04:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nyx Eternal (NYX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 NYX = 0.0001513 USD

เทรด NYX

NYX/USDT
$0.0001513
$0.0001513$0.0001513
+0.19%

