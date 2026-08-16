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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Nock รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Nock รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOCK

ข้อมูลราคา NOCK

NOCK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NOCK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NOCK

โทเคโนมิกส์ NOCK

การคาดการณ์ราคา NOCK

ประวัติ NOCK

NOCK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NOCKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต NOCK

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nock (NOCK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nock (NOCK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Nock ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NOCK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Nock ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Nock (NOCK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.009599---3.73%-49.56%-48.62%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Nock

กระแสเงินทุน Nock

การไหลเข้าสุทธิราคา NOCKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Nock (NOCK) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NOCK/USDT
$0.009599
$0.009599$0.009599
-8.45%
6.34M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NOCK เป็น USD

จำนวน

NOCK
NOCK
USD
USD

1 NOCK = 0.009599 USD

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