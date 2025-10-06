ราคาปัจจุบัน Nobody Sausage วันนี้ คือ 0.0000000000000341 USD ติดตามการอัปเดตราคา NOBODYETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NOBODYETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nobody Sausage วันนี้ คือ 0.0000000000000341 USD ติดตามการอัปเดตราคา NOBODYETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NOBODYETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOBODYETH

ข้อมูลราคา NOBODYETH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NOBODYETH

โทเคโนมิกส์ NOBODYETH

การคาดการณ์ราคา NOBODYETH

ประวัติ NOBODYETH

NOBODYETH คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NOBODYETHเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต NOBODYETH

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Nobody Sausage โลโก้

ราคา Nobody Sausage(NOBODYETH)

ราคาปัจจุบัน 1 NOBODYETH เป็น USD

$0.0000000000000341
$0.0000000000000341$0.0000000000000341
0.00%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000000000000338
$ 0.0000000000000338$ 0.0000000000000338
ต่ำสุด 24h
$ 0.0000000000000341
$ 0.0000000000000341$ 0.0000000000000341
สูงสุด 24h

$ 0.0000000000000338
$ 0.0000000000000338$ 0.0000000000000338

$ 0.0000000000000341
$ 0.0000000000000341$ 0.0000000000000341

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

0.00%

-27.45%

-27.45%

ราคาเรียลไทม์ Nobody Sausage (NOBODYETH) คือ $ 0.0000000000000341 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNOBODYETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000000000000338 และราคาสูงสุด $ 0.0000000000000341 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NOBODYETH คือ $ 0.000000000001263041 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000000000000077209

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NOBODYETH มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nobody Sausage (NOBODYETH) ข้อมูลการตลาด

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.65
$ 26.65$ 26.65

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nobody Sausage คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 26.65 อุปทานหมุนเวียนของ NOBODYETH คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 420000000000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.32K

ประวัติราคา Nobody Sausage (NOBODYETH) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nobody Sausage ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.0000000000000372-52.18%
60 วัน$ -0.0000000000001659-82.95%
90 วัน$ -0.0000000000001659-82.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา Nobody Sausage ในวันนี้

วันนี้ NOBODYETH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Nobody Sausage ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0000000000000372 (-52.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Nobody Sausage ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NOBODYETH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000000000001659 (-82.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Nobody Sausage ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0000000000001659 (-82.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nobody Sausage (NOBODYETH) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Nobody Sausageทันที

อะไรคือ Nobody Sausage (NOBODYETH)

ใคร ๆ ก็เป็นโนบอดี้ได้ทั้งนั้น

Nobody Sausage มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Nobody Sausage ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบNOBODYETHความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Nobody Sausage บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Nobody Sausage ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Nobody Sausage (USD)

Nobody Sausage (NOBODYETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nobody Sausage (NOBODYETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nobody Sausage

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nobody Sausage ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Nobody Sausage (NOBODYETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nobody Sausage (NOBODYETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NOBODYETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Nobody Sausage (NOBODYETH)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Nobody Sausageใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Nobody Sausage บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

NOBODYETH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น VND
0.0000000008973415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น AUD
A$0.000000000000051491
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น GBP
0.000000000000025575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น EUR
0.000000000000028985
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น USD
$0.0000000000000341
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MYR
RM0.000000000000142879
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TRY
0.000000000001430836
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น JPY
¥0.0000000000051832
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ARS
ARS$0.000000000050220775
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น RUB
0.000000000002702425
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น INR
0.000000000003008302
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น IDR
Rp0.000000000568333106
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น PHP
0.000000000002017015
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น EGP
￡E.0.000000000001615317
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BRL
R$0.000000000000182776
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น CAD
C$0.000000000000047399
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BDT
0.000000000004173158
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น NGN
0.00000000004963596
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น COP
$0.000000000131153715
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ZAR
R.0.000000000000585156
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น UAH
0.000000000001435269
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TZS
T.Sh.0.0000000000837837
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น VES
Bs0.0000000000072633
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น CLP
$0.000000000032054
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น PKR
Rs0.000000000009662576
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น KZT
0.000000000018343072
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น THB
฿0.000000000001101771
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TWD
NT$0.000000000001042778
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น AED
د.إ0.000000000000125147
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น CHF
Fr0.000000000000026939
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น HKD
HK$0.000000000000264616
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น AMD
֏0.000000000013054844
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MAD
.د.م0.000000000000314743
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MXN
$0.00000000000062744
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SAR
ريال0.000000000000127875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ETB
Br0.000000000005170583
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น KES
KSh0.000000000004403674
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น JOD
د.أ0.0000000000000241769
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น PLN
0.000000000000123442
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น RON
лв0.000000000000148676
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SEK
kr0.000000000000318835
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BGN
лв0.000000000000056947
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น HUF
Ft0.000000000011351208
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น CZK
0.000000000000711667
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น KWD
د.ك0.0000000000000104346
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ILS
0.000000000000110825
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BOB
Bs0.000000000000235631
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น AZN
0.00000000000005797
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TJS
SM0.000000000000315084
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น GEL
0.000000000000092752
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น AOA
Kz0.000000000031084537
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BHD
.د.ب0.0000000000000128216
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BMD
$0.0000000000000341
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น DKK
kr0.00000000000021824
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น HNL
L0.000000000000897853
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MUR
0.000000000001545753
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น NAD
$0.000000000000588907
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น NOK
kr0.000000000000339636
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น NZD
$0.000000000000058993
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น PAB
B/.0.0000000000000341
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น PGK
K0.000000000000143561
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น QAR
ر.ق0.000000000000124124
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น RSD
дин.0.000000000003428755
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น UZS
soʻm0.000000000415853592
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ALL
L0.000000000002831664
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ANG
ƒ0.000000000000061039
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น AWG
ƒ0.00000000000006138
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BBD
$0.0000000000000682
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BAM
KM0.000000000000056947
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BIF
Fr0.0000000001005609
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BND
$0.000000000000043989
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BSD
$0.0000000000000341
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น JMD
$0.000000000005470663
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น KHR
0.000000000137499725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น KMF
Fr0.0000000000144243
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น LAK
0.000000000741304333
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น LKR
රු0.00000000001038345
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MDL
L0.00000000000057629
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MGA
Ar0.000000000152231948
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MOP
P0.0000000000002728
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MVR
0.00000000000052173
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MWK
MK0.000000000059201351
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น MZN
MT0.000000000002179331
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น NPR
रु0.000000000004816284
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น PYG
0.0000000002418372
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น RWF
Fr0.0000000000495473
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SBD
$0.000000000000280643
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SCR
0.000000000000466147
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SRD
$0.000000000001348314
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SVC
$0.000000000000298375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น SZL
L0.000000000000588566
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TMT
m0.000000000000119691
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TND
د.ت0.0000000000001000835
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น TTD
$0.000000000000231539
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น UGX
Sh0.0000000001188044
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น XAF
Fr0.0000000000191642
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น XCD
$0.00000000000009207
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น XOF
Fr0.0000000000191642
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น XPF
Fr0.0000000000034782
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BWP
P0.000000000000484902
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น BZD
$0.000000000000068541
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น CVE
$0.000000000003227224
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น DJF
Fr0.0000000000060698
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น DOP
$0.000000000002183423
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น DZD
د.ج0.00000000000442959
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น FJD
$0.000000000000077066
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น GNF
Fr0.0000000002964995
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น GTQ
Q0.000000000000261206
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น GYD
$0.000000000007139858
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) เป็น ISK
kr0.0000000000041943

Nobody Sausage ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nobody Sausage ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Nobody Sausage อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nobody Sausage

วันนี้ Nobody Sausage (NOBODYETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NOBODYETH เป็นUSD คือ 0.0000000000000341 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NOBODYETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NOBODYETH เป็น USD คือ $ 0.0000000000000341 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nobody Sausage คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NOBODYETH คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NOBODYETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NOBODYETH คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NOBODYETH คือเท่าใด?
NOBODYETH ถึงราคา ATH ที่ 0.000000000001263041 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NOBODYETH คือเท่าไร?
NOBODYETH ถึงราคา ATL ที่ 0.000000000000077209 USD
ปริมาณการเทรดของ NOBODYETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NOBODYETH คือ $ 26.65 USD
ปีนี้ NOBODYETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
NOBODYETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NOBODYETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nobody Sausage (NOBODYETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ NOBODYETH เป็น USD

จำนวน

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

เทรด NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.0000000000000341
$0.0000000000000341$0.0000000000000341
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,882.96
$114,882.96$114,882.96

+0.21%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,105.66
$4,105.66$4,105.66

+0.21%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04500
$0.04500$0.04500

-3.10%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.11%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9753
$3.9753$3.9753

+3.05%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,105.66
$4,105.66$4,105.66

+0.21%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,882.96
$114,882.96$114,882.96

+0.21%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.11%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6433
$2.6433$2.6433

+0.27%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20016
$0.20016$0.20016

+0.19%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008803
$0.008803$0.008803

-11.97%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.383
$1.383$1.383

+84.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000405
$0.0000000405$0.0000000405

+370.93%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00251
$0.00251$0.00251

+151.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000813
$0.00000813$0.00000813

+25.07%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000057
$0.0000000000000000057$0.0000000000000000057

+26.66%

OMNILABS โลโก้

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000061
$0.0000000000061$0.0000000000061

-24.69%