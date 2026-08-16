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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Midnight รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Midnight รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา NIGHT

NIGHT คืออะไร

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โทเคโนมิกส์ NIGHT

การคาดการณ์ราคา NIGHT

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ตัวแปลง NIGHTเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Midnight (NIGHT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Midnight (NIGHT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Midnight ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NIGHT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Midnight ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Midnight (NIGHT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01753---5.25%-37.42%-44.50%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Midnight

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Midnight

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Midnight จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 3
เป็นกลาง 11
ซื้อ 12
Moving Averages:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 7ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0175
0.01749
R2
0.01749
0.01749
R1
0.01749
0.01749
PP
0.01748
0.01748
S1
0.01748
0.01748
S2
0.01747
0.01748
S3
0.01747
0.01747

สัญญาณตลาด Midnight

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.25M
$2.44 M
$2.69 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.41 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.46 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.14 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Midnight

การไหลเข้าสุทธิราคา NIGHTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.08 M0.02
2026-08-15-$0.03 M0.02
2026-08-14-$0.06 M0.02
2026-08-13$0.02 M0.02
2026-08-12-$0.13 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Midnight (NIGHT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Midnight ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NIGHT/USDT
$0.01753
$0.01753$0.01753
-0.73%
3.20M (USDT)
NIGHT/USDC
$0.01749
$0.01749$0.01749
-0.85%
3.16M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NIGHT เป็น USD

จำนวน

NIGHT
NIGHT
USD
USD

1 NIGHT = 0.01753 USD

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