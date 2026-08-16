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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Nesa รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Nesa รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nesa (NES) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nesa (NES) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Nesa ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NES เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Nesa ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Nesa (NES)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.20759--+1.01%-13.51%+176.78%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Nesa

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Nesa

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Nesa จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 4
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 3ซื้อ 11
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.2073
0.2073
R2
0.2073
0.2072
R1
0.2072
0.2072
PP
0.2072
0.2072
S1
0.2071
0.2071
S2
0.2071
0.2071
S3
0.207
0.2071

สัญญาณตลาด Nesa

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.06M
$6.97 M
$8.03 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Nesa

การไหลเข้าสุทธิราคา NESUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.21
2026-08-15$0.00 M0.21
2026-08-14-$0.03 M0.21
2026-08-13$0.05 M0.20
2026-08-12$0.01 M0.20

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NES/USDT
$0.20759
$0.20759$0.20759
-1.39%
382.35K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NES เป็น USD

จำนวน

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0.20759 USD

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