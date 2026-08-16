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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEIROCTO

ข้อมูลราคา NEIROCTO

NEIROCTO คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NEIROCTO

โทเคโนมิกส์ NEIROCTO

การคาดการณ์ราคา NEIROCTO

ประวัติ NEIROCTO

NEIROCTO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NEIROCTOเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต NEIROCTO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค First Neiro on ETH (NEIROCTO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค First Neiro on ETH (NEIROCTO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ First Neiro on ETH ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NEIROCTO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ First Neiro on ETH ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา First Neiro on ETH (NEIROCTO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.00006569---3.95%+8.38%-25.14%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา First Neiro on ETH

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค First Neiro on ETH

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ First Neiro on ETH จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 5
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.00006561
0.0000656
R2
0.0000656
0.00006559
R1
0.00006559
0.00006559
PP
0.00006558
0.00006558
S1
0.00006557
0.00006557
S2
0.00006556
0.00006557
S3
0.00006555
0.00006556

สัญญาณตลาด First Neiro on ETH

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.68M
$15.57 M
$16.25 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.21 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.92 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.91 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน First Neiro on ETH

การไหลเข้าสุทธิราคา NEIROCTOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ First Neiro on ETH

เทรดตลาด First Neiro on ETH (NEIROCTO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน First Neiro on ETH ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NEIROCTO/USDT
$0.00006569
$0.00006569$0.00006569
+0.78%
1.03B (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NEIROCTO เป็น USD

จำนวน

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0.00006569 USD

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