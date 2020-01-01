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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Naoris Protocol รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Naoris Protocol รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NAORIS

ข้อมูลราคา NAORIS

NAORIS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NAORIS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NAORIS

โทเคโนมิกส์ NAORIS

การคาดการณ์ราคา NAORIS

ประวัติ NAORIS

NAORIS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NAORISเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต NAORIS

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Naoris Protocol (NAORIS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Naoris Protocol (NAORIS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Naoris Protocol ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NAORIS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Naoris Protocol ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Naoris Protocol (NAORIS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03227--+4.09%-14.25%-10.52%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Naoris Protocol

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Naoris Protocol

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Naoris Protocol จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 6
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03245
0.03245
R2
0.03245
0.03244
R1
0.03244
0.03244
PP
0.03244
0.03244
S1
0.03243
0.03243
S2
0.03243
0.03243
S3
0.03242
0.03243

สัญญาณตลาด Naoris Protocol

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.14M
$4.98 M
$5.11 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.30 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Naoris Protocol

การไหลเข้าสุทธิราคา NAORISUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NAORIS/USDT
$0.03226
$0.03226$0.03226
-0.15%
2.09M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NAORIS เป็น USD

จำนวน

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03227 USD

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