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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล MUBARAK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล MUBARAK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUBARAK

ข้อมูลราคา MUBARAK

MUBARAK คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MUBARAK

โทเคโนมิกส์ MUBARAK

การคาดการณ์ราคา MUBARAK

ประวัติ MUBARAK

MUBARAK คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค MUBARAK (MUBARAK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค MUBARAK (MUBARAK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ MUBARAK ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MUBARAK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ MUBARAK ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา MUBARAK (MUBARAK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.016843---13.42%+36.96%+23.55%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา MUBARAK

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค MUBARAK

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ MUBARAK จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 2
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 11เป็นกลาง 1ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01681
0.0168
R2
0.0168
0.0168
R1
0.0168
0.0168
PP
0.01679
0.01679
S1
0.01679
0.01679
S2
0.01678
0.01679
S3
0.01678
0.01678

สัญญาณตลาด MUBARAK

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
1.23M
$6.96 M
$5.73 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.36 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.38 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.35 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.35 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน MUBARAK

การไหลเข้าสุทธิราคา MUBARAKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.12 M0.02
2026-08-14$0.02 M0.02
2026-08-13-$0.21 M0.02
2026-08-12-$0.01 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MUBARAK/USDT
$0.016843
$0.016843$0.016843
+3.35%
7.50M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MUBARAK เป็น USD

จำนวน

MUBARAK
MUBARAK
USD
USD

1 MUBARAK = 0.016843 USD

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