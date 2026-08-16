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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Movement (MOVE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Movement (MOVE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Movement ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MOVE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Movement ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Movement (MOVE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.006419---9.58%-39.68%-60.58%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Movement

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Movement

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Movement จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 1
ซื้อ 19
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 1ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.006439
0.006438
R2
0.006438
0.006438
R1
0.006438
0.006438
PP
0.006437
0.006437
S1
0.006437
0.006437
S2
0.006436
0.006437
S3
0.006436
0.006436

สัญญาณตลาด Movement

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.34M
$2.45 M
$2.79 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.63 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.68 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.48 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.47 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Movement

การไหลเข้าสุทธิราคา MOVEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.17 M0.01
2026-08-14$0.08 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01
2026-08-12-$0.11 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Movement

เทรดตลาด Movement (MOVE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Movement ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MOVE/USDT
$0.006419
$0.006419$0.006419
-2.16%
9.58M (USDT)
MOVE/USDC
$0.006416
$0.006416$0.006416
-1.94%
8.71M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MOVE เป็น USD

จำนวน

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0.006419 USD

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