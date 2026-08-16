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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล MORPHO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล MORPHO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา MORPHO

MORPHO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MORPHO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MORPHO

โทเคโนมิกส์ MORPHO

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MORPHO คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค MORPHO (MORPHO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค MORPHO (MORPHO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ MORPHO ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MORPHO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ MORPHO ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา MORPHO (MORPHO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.9978--+3.42%-1.06%+17.28%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา MORPHO

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค MORPHO

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ MORPHO จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 10
เป็นกลาง 1
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 0ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.9947
1.9946
R2
1.9946
1.9946
R1
1.9946
1.9946
PP
1.9945
1.9945
S1
1.9945
1.9945
S2
1.9944
1.9945
S3
1.9944
1.9944

สัญญาณตลาด MORPHO

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.02M
$1.55 M
$1.53 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.50 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.48 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน MORPHO

การไหลเข้าสุทธิราคา MORPHOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M2.00
2026-08-15$0.04 M1.96
2026-08-14-$0.16 M1.92
2026-08-13$0.17 M1.95
2026-08-12$0.04 M1.97

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด MORPHO (MORPHO) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MORPHO/USDT
$1.9978
$1.9978$1.9978
+1.96%
70.20K (USDT)
MORPHO/USDC
$1.995
$1.995$1.995
+1.83%
28.53K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MORPHO เป็น USD

จำนวน

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.9978 USD

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