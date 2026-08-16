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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOODENG

ข้อมูลราคา MOODENG

MOODENG คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MOODENG

โทเคโนมิกส์ MOODENG

การคาดการณ์ราคา MOODENG

ประวัติ MOODENG

MOODENG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MOODENGเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MOODENG

MOODENG USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moo Deng (MOODENG) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moo Deng (MOODENG) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Moo Deng ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MOODENG เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Moo Deng ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Moo Deng (MOODENG)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0361---5.65%-2.81%-27.35%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Moo Deng

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Moo Deng

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Moo Deng จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0361
0.03609
R2
0.03609
0.03609
R1
0.03609
0.03609
PP
0.03608
0.03608
S1
0.03608
0.03608
S2
0.03607
0.03608
S3
0.03607
0.03607

สัญญาณตลาด Moo Deng

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.79M
$15.66 M
$16.45 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.28 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.27 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Moo Deng

การไหลเข้าสุทธิราคา MOODENGUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.14 M0.04
2026-08-13-$0.08 M0.04
2026-08-12$0.06 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MOODENG/USDT
$0.03609
$0.03609$0.03609
-1.09%
1.59M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MOODENG เป็น USD

จำนวน

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.0361 USD

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