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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Mocaverse รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Mocaverse รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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MOCA คืออะไร

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โทเคโนมิกส์ MOCA

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Mocaverse (MOCA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Mocaverse (MOCA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Mocaverse ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MOCA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Mocaverse ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Mocaverse (MOCA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.007476---3.42%-10.88%-40.77%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Mocaverse

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Mocaverse

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Mocaverse จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 5
เป็นกลาง 15
ซื้อ 6
Moving Averages:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 9ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 6ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.00747
0.00747
R2
0.00747
0.00746
R1
0.00746
0.00746
PP
0.00746
0.00746
S1
0.00745
0.00745
S2
0.00745
0.00745
S3
0.00744
0.00745

สัญญาณตลาด Mocaverse

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$1.17 M
$1.19 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.08 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Mocaverse

การไหลเข้าสุทธิราคา MOCAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.01
2026-08-15-$0.03 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MOCA/USDT
$0.007476
$0.007476$0.007476
-1.88%
7.43M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MOCA เป็น USD

จำนวน

MOCA
MOCA
USD
USD

1 MOCA = 0.007476 USD

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