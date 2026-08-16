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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Momentum รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Momentum รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Momentum (MMT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Momentum (MMT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Momentum ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MMT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Momentum ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Momentum (MMT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1821---17.72%+2.70%+51.87%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Momentum

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Momentum

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Momentum จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 6
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 2ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1817
0.1816
R2
0.1816
0.1816
R1
0.1816
0.1816
PP
0.1815
0.1815
S1
0.1815
0.1815
S2
0.1814
0.1815
S3
0.1814
0.1814

สัญญาณตลาด Momentum

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.87M
$5.50 M
$6.37 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.67 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.72 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.91 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.93 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Momentum

การไหลเข้าสุทธิราคา MMTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.08 M0.18
2026-08-15-$0.11 M0.18
2026-08-14$0.06 M0.18
2026-08-13-$5.78 M0.17
2026-08-12$2.85 M0.20

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MMT/USDT
$0.1821
$0.1821$0.1821
+1.44%
434.33K (USDT)
MMT/USDC
$0.1817
$0.1817$0.1817
+1.28%
305.50K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MMT เป็น USD

จำนวน

MMT
MMT
USD
USD

1 MMT = 0.1821 USD

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