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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Mira รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Mira รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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MIRA คืออะไร

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โทเคโนมิกส์ MIRA

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Mira (MIRA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Mira (MIRA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Mira ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MIRA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Mira ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Mira (MIRA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03908---7.22%-5.81%-49.87%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Mira

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Mira

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Mira จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 8
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 5ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 3ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03904
0.03903
R2
0.03903
0.03903
R1
0.03903
0.03903
PP
0.03902
0.03902
S1
0.03902
0.03902
S2
0.03901
0.03902
S3
0.03901
0.03901

สัญญาณตลาด Mira

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.36M
$1.44 M
$1.80 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Mira

การไหลเข้าสุทธิราคา MIRAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.04
2026-08-15-$0.04 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13-$0.03 M0.04
2026-08-12-$0.02 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Mira (MIRA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Mira ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MIRA/USDT
$0.03908
$0.03908$0.03908
-1.95%
1.61M (USDT)
MIRA/USDC
$0.03901
$0.03901$0.03901
-2.15%
1.42M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MIRA เป็น USD

จำนวน

MIRA
MIRA
USD
USD

1 MIRA = 0.03907 USD

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