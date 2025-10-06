ราคาปัจจุบัน Lunarbits วันนี้ คือ 0.009091 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUNARBITS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LUNARBITS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Lunarbits วันนี้ คือ 0.009091 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUNARBITS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LUNARBITS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Lunarbits โลโก้

ราคา Lunarbits(LUNARBITS)

ราคาปัจจุบัน 1 LUNARBITS เป็น USD

$0.009091
$0.009091$0.009091
0.00%1D
USD
Lunarbits (LUNARBITS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:57:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.008751
$ 0.008751$ 0.008751
ต่ำสุด 24h
$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092
สูงสุด 24h

$ 0.008751
$ 0.008751$ 0.008751

$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+8.22%

+8.22%

ราคาเรียลไทม์ Lunarbits (LUNARBITS) คือ $ 0.009091 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLUNARBITS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.008751 และราคาสูงสุด $ 0.0092 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LUNARBITS คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LUNARBITS มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lunarbits (LUNARBITS) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 260.40
$ 260.40$ 260.40

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

--
----

222,222,222
222,222,222 222,222,222

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lunarbits คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 260.40 อุปทานหมุนเวียนของ LUNARBITS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 222222222 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.02M

ประวัติราคา Lunarbits (LUNARBITS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Lunarbits ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.054309-85.67%
60 วัน$ -0.102109-91.83%
90 วัน$ -0.230909-96.22%
การเปลี่ยนแปลงราคา Lunarbits ในวันนี้

วันนี้ LUNARBITS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Lunarbits ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.054309 (-85.67%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Lunarbits ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LUNARBITS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.102109 (-91.83%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Lunarbits ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.230909 (-96.22%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Lunarbits (LUNARBITS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Lunarbitsทันที

อะไรคือ Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด SpaceX Falcon 9 ในภารกิจ Lunaprise ซึ่งเป็นการบรรทุกสัมภาระส่วนตัวที่คัดสรรโดยผู้ก่อตั้ง Lunarbits จาก Space Blue โดยปัจจุบัน Lunarbits แฝด ของพวกเขาได้ถูกจารึกเป็นโทเคน Bitcoin Ordinal Runes เพื่อมอบเป็นรางวัลแก่ศิลปินในระบบนิเวศของ Space Blue ซึ่งรวมถึงศิลปินระดับโลกอย่าง Justin Timberlake, ศิลปิน K-Pop, Taylor Swift, นักกีฬาชื่อดัง และโปรเจกต์คอนเทนต์อีกกว่า 222 โครงการ ที่มีฐานแฟนคลับรวมกว่า 2.5 พันล้านคนทั่วโลก ของสะสมและผลงานเพลงของพวกเขาถูกเก็บรักษาไว้ใน พิพิธภัณฑ์แห่งแรกบนดวงจันทร์ และจะถูกนำไปสร้างรายได้ต่อยอดให้แก่แฟน ๆ และนักสะสมทั่วโลก

Lunarbits มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Lunarbits ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLUNARBITSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Lunarbits บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Lunarbits ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Lunarbits (USD)

Lunarbits (LUNARBITS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lunarbits (LUNARBITS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lunarbits

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lunarbits ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Lunarbits (LUNARBITS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lunarbits (LUNARBITS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LUNARBITSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Lunarbits (LUNARBITS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Lunarbitsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Lunarbits บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lunarbits

วันนี้ Lunarbits (LUNARBITS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LUNARBITS เป็นUSD คือ 0.009091 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LUNARBITS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LUNARBITS เป็น USD คือ $ 0.009091 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lunarbits คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LUNARBITS คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LUNARBITS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LUNARBITS คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LUNARBITS คือเท่าใด?
LUNARBITS ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LUNARBITS คือเท่าไร?
LUNARBITS ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ LUNARBITS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LUNARBITS คือ $ 260.40 USD
ปีนี้ LUNARBITS จะสูงขึ้นอีกไหม?
LUNARBITS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LUNARBITS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:57:07 (UTC+8)

