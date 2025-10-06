ราคาปัจจุบัน Lnfi Network วันนี้ คือ 0.01543 USD ติดตามการอัปเดตราคา LN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Lnfi Network วันนี้ คือ 0.01543 USD ติดตามการอัปเดตราคา LN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Lnfi Network โลโก้

ราคา Lnfi Network(LN)

ราคาปัจจุบัน 1 LN เป็น USD

$0.01541
$0.01541$0.01541
-0.12%1D
USD
Lnfi Network (LN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:56:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lnfi Network (LN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523
ต่ำสุด 24h
$ 0.01875
$ 0.01875$ 0.01875
สูงสุด 24h

$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523

$ 0.01875
$ 0.01875$ 0.01875

$ 0.06840658020810067
$ 0.06840658020810067$ 0.06840658020810067

$ 0.013244003282532321
$ 0.013244003282532321$ 0.013244003282532321

+0.06%

-0.12%

+5.75%

+5.75%

ราคาเรียลไทม์ Lnfi Network (LN) คือ $ 0.01543 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01523 และราคาสูงสุด $ 0.01875 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LN คือ $ 0.06840658020810067 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.013244003282532321

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LN มีการเปลี่ยนแปลง +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lnfi Network (LN) ข้อมูลการตลาด

No.1988

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

$ 15.43M
$ 15.43M$ 15.43M

97.92M
97.92M 97.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.79%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lnfi Network คือ $ 1.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.62K อุปทานหมุนเวียนของ LN คือ 97.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 150000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.43M

ประวัติราคา Lnfi Network (LN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000185-0.12%
30 วัน$ -0.00567-26.88%
60 วัน$ -0.00817-34.62%
90 วัน$ -0.00967-38.53%
การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network ในวันนี้

วันนี้ LN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000185 (-0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00567 (-26.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00817 (-34.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00967 (-38.53%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Lnfi Network (LN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Lnfi Networkทันที

อะไรคือ Lnfi Network (LN)

Lnfi Network ปลดล็อกการใช้งาน DeFi แบบหลายสินทรัพย์บน Lightning Network ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินรุ่นใหม่ มอบความสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถเทรด รับผลตอบแทน และบริหารสินทรัพย์อย่าง Bitcoin, Taproot Assets และ RGB assets ได้ผ่าน LightningFi

Lnfi Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Lnfi Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLNความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Lnfi Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Lnfi Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Lnfi Network (USD)

Lnfi Network (LN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lnfi Network (LN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lnfi Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lnfi Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Lnfi Network (LN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lnfi Network (LN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Lnfi Network (LN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Lnfi Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Lnfi Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

LN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Lnfi Network(LN) เป็น VND
406.04045
1 Lnfi Network(LN) เป็น AUD
A$0.0232993
1 Lnfi Network(LN) เป็น GBP
0.0115725
1 Lnfi Network(LN) เป็น EUR
0.0131155
1 Lnfi Network(LN) เป็น USD
$0.01543
1 Lnfi Network(LN) เป็น MYR
RM0.0646517
1 Lnfi Network(LN) เป็น TRY
0.6474428
1 Lnfi Network(LN) เป็น JPY
¥2.34536
1 Lnfi Network(LN) เป็น ARS
ARS$22.5583514
1 Lnfi Network(LN) เป็น RUB
1.2226732
1 Lnfi Network(LN) เป็น INR
1.3613889
1 Lnfi Network(LN) เป็น IDR
Rp257.1665638
1 Lnfi Network(LN) เป็น PHP
0.9131474
1 Lnfi Network(LN) เป็น EGP
￡E.0.7309191
1 Lnfi Network(LN) เป็น BRL
R$0.0827048
1 Lnfi Network(LN) เป็น CAD
C$0.0214477
1 Lnfi Network(LN) เป็น BDT
1.8883234
1 Lnfi Network(LN) เป็น NGN
22.459908
1 Lnfi Network(LN) เป็น COP
$59.8060628
1 Lnfi Network(LN) เป็น ZAR
R.0.2646245
1 Lnfi Network(LN) เป็น UAH
0.6494487
1 Lnfi Network(LN) เป็น TZS
T.Sh.37.91151
1 Lnfi Network(LN) เป็น VES
Bs3.28659
1 Lnfi Network(LN) เป็น CLP
$14.53506
1 Lnfi Network(LN) เป็น PKR
Rs4.3353671
1 Lnfi Network(LN) เป็น KZT
8.3001056
1 Lnfi Network(LN) เป็น THB
฿0.4991605
1 Lnfi Network(LN) เป็น TWD
NT$0.4716951
1 Lnfi Network(LN) เป็น AED
د.إ0.0566281
1 Lnfi Network(LN) เป็น CHF
Fr0.0121897
1 Lnfi Network(LN) เป็น HKD
HK$0.1197368
1 Lnfi Network(LN) เป็น AMD
֏5.9072212
1 Lnfi Network(LN) เป็น MAD
.د.م0.1422646
1 Lnfi Network(LN) เป็น MXN
$0.2840663
1 Lnfi Network(LN) เป็น SAR
ريال0.0577082
1 Lnfi Network(LN) เป็น ETB
Br2.334559
1 Lnfi Network(LN) เป็น KES
KSh1.9940189
1 Lnfi Network(LN) เป็น JOD
د.أ0.01093987
1 Lnfi Network(LN) เป็น PLN
0.0560109
1 Lnfi Network(LN) เป็น RON
лв0.0672748
1 Lnfi Network(LN) เป็น SEK
kr0.1444248
1 Lnfi Network(LN) เป็น BGN
лв0.0257681
1 Lnfi Network(LN) เป็น HUF
Ft5.13819
1 Lnfi Network(LN) เป็น CZK
0.3218698
1 Lnfi Network(LN) เป็น KWD
د.ك0.00472158
1 Lnfi Network(LN) เป็น ILS
0.0501475
1 Lnfi Network(LN) เป็น BOB
Bs0.1066213
1 Lnfi Network(LN) เป็น AZN
0.026231
1 Lnfi Network(LN) เป็น TJS
SM0.1425732
1 Lnfi Network(LN) เป็น GEL
0.0419696
1 Lnfi Network(LN) เป็น AOA
Kz14.1429837
1 Lnfi Network(LN) เป็น BHD
.د.ب0.00580168
1 Lnfi Network(LN) เป็น BMD
$0.01543
1 Lnfi Network(LN) เป็น DKK
kr0.098752
1 Lnfi Network(LN) เป็น HNL
L0.4067348
1 Lnfi Network(LN) เป็น MUR
0.7008306
1 Lnfi Network(LN) เป็น NAD
$0.2658589
1 Lnfi Network(LN) เป็น NOK
kr0.1536828
1 Lnfi Network(LN) เป็น NZD
$0.0265396
1 Lnfi Network(LN) เป็น PAB
B/.0.01543
1 Lnfi Network(LN) เป็น PGK
K0.0646517
1 Lnfi Network(LN) เป็น QAR
ر.ق0.0561652
1 Lnfi Network(LN) เป็น RSD
дин.1.5511779
1 Lnfi Network(LN) เป็น UZS
soʻm185.9035717
1 Lnfi Network(LN) เป็น ALL
L1.2817701
1 Lnfi Network(LN) เป็น ANG
ƒ0.0276197
1 Lnfi Network(LN) เป็น AWG
ƒ0.027774
1 Lnfi Network(LN) เป็น BBD
$0.03086
1 Lnfi Network(LN) เป็น BAM
KM0.0257681
1 Lnfi Network(LN) เป็น BIF
Fr45.50307
1 Lnfi Network(LN) เป็น BND
$0.0199047
1 Lnfi Network(LN) เป็น BSD
$0.01543
1 Lnfi Network(LN) เป็น JMD
$2.4754349
1 Lnfi Network(LN) เป็น KHR
62.2176175
1 Lnfi Network(LN) เป็น KMF
Fr6.52689
1 Lnfi Network(LN) เป็น LAK
335.4347759
1 Lnfi Network(LN) เป็น LKR
රු4.698435
1 Lnfi Network(LN) เป็น MDL
L0.260767
1 Lnfi Network(LN) เป็น MGA
Ar69.8188984
1 Lnfi Network(LN) เป็น MOP
P0.12344
1 Lnfi Network(LN) เป็น MVR
0.236079
1 Lnfi Network(LN) เป็น MWK
MK26.7881773
1 Lnfi Network(LN) เป็น MZN
MT0.9861313
1 Lnfi Network(LN) เป็น NPR
रु2.1793332
1 Lnfi Network(LN) เป็น PYG
109.42956
1 Lnfi Network(LN) เป็น RWF
Fr22.35807
1 Lnfi Network(LN) เป็น SBD
$0.1269889
1 Lnfi Network(LN) เป็น SCR
0.2198775
1 Lnfi Network(LN) เป็น SRD
$0.6101022
1 Lnfi Network(LN) เป็น SVC
$0.1350125
1 Lnfi Network(LN) เป็น SZL
L0.2658589
1 Lnfi Network(LN) เป็น TMT
m0.0541593
1 Lnfi Network(LN) เป็น TND
د.ت0.04491673
1 Lnfi Network(LN) เป็น TTD
$0.1047697
1 Lnfi Network(LN) เป็น UGX
Sh53.75812
1 Lnfi Network(LN) เป็น XAF
Fr8.67166
1 Lnfi Network(LN) เป็น XCD
$0.041661
1 Lnfi Network(LN) เป็น XOF
Fr8.67166
1 Lnfi Network(LN) เป็น XPF
Fr1.57386
1 Lnfi Network(LN) เป็น BWP
P0.2194146
1 Lnfi Network(LN) เป็น BZD
$0.0310143
1 Lnfi Network(LN) เป็น CVE
$1.468936
1 Lnfi Network(LN) เป็น DJF
Fr2.73111
1 Lnfi Network(LN) เป็น DOP
$0.9881372
1 Lnfi Network(LN) เป็น DZD
د.ج2.004357
1 Lnfi Network(LN) เป็น FJD
$0.0348718
1 Lnfi Network(LN) เป็น GNF
Fr134.16385
1 Lnfi Network(LN) เป็น GTQ
Q0.1181938
1 Lnfi Network(LN) เป็น GYD
$3.2307334
1 Lnfi Network(LN) เป็น ISK
kr1.89789

Lnfi Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Lnfi Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Lnfi Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lnfi Network

วันนี้ Lnfi Network (LN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LN เป็นUSD คือ 0.01543 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LN เป็น USD คือ $ 0.01543 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lnfi Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LN คือ $ 1.51M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LN คือ 97.92M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LN คือเท่าใด?
LN ถึงราคา ATH ที่ 0.06840658020810067 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LN คือเท่าไร?
LN ถึงราคา ATL ที่ 0.013244003282532321 USD
ปริมาณการเทรดของ LN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LN คือ $ 54.62K USD
ปีนี้ LN จะสูงขึ้นอีกไหม?
LN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:56:32 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

