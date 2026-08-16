ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Lighter รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Lighter รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LIT

ข้อมูลราคา LIT

LIT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LIT

โทเคโนมิกส์ LIT

การคาดการณ์ราคา LIT

ประวัติ LIT

LIT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง LITเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต LIT

LIT USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lighter (LIT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lighter (LIT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Lighter ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ LIT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Lighter ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Lighter (LIT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$2.3205---0.05%+5.02%+158.60%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Lighter

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Lighter

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Lighter จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 16
เป็นกลาง 1
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
2.3169
2.3167
R2
2.3167
2.3165
R1
2.3165
2.3165
PP
2.3164
2.3164
S1
2.3162
2.3162
S2
2.316
2.3162
S3
2.3159
2.316

สัญญาณตลาด Lighter

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.35M
$2.29 M
$2.64 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.55 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.57 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.20M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$7.54 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$7.74 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Lighter

การไหลเข้าสุทธิราคา LITUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.12 M2.33
2026-08-15-$0.33 M2.27
2026-08-14-$0.43 M2.24
2026-08-13$0.04 M2.38
2026-08-12-$0.54 M2.32

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lighter

เทรดตลาด Lighter (LIT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Lighter ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LIT/USDT
$2.3196
$2.3196$2.3196
+2.30%
358.47K (USDT)
LIT/USDC
$2.3221
$2.3221$2.3221
+2.48%
23.91K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ LIT เป็น USD

จำนวน

LIT
LIT
USD
USD

1 LIT = 2.3205 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม