ราคาปัจจุบัน Light วันนี้ คือ 0.01347 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIGHT1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIGHT1 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Light โลโก้

ราคา Light(LIGHT1)

ราคาปัจจุบัน 1 LIGHT1 เป็น USD

$0.01345
$0.01345$0.01345
+0.29%1D
USD
Light (LIGHT1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:55:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Light (LIGHT1) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01291
$ 0.01291$ 0.01291
ต่ำสุด 24h
$ 0.01585
$ 0.01585$ 0.01585
สูงสุด 24h

$ 0.01291
$ 0.01291$ 0.01291

$ 0.01585
$ 0.01585$ 0.01585

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.009388982461987756
$ 0.009388982461987756$ 0.009388982461987756

-0.30%

+0.29%

-1.18%

-1.18%

ราคาเรียลไทม์ Light (LIGHT1) คือ $ 0.01347 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLIGHT1 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01291 และราคาสูงสุด $ 0.01585 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LIGHT1 คือ $ 1.2978436058017955 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.009388982461987756

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LIGHT1 มีการเปลี่ยนแปลง -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Light (LIGHT1) ข้อมูลการตลาด

No.1275

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

$ 55.96K
$ 55.96K$ 55.96K

$ 13.47M
$ 13.47M$ 13.47M

518.67M
518.67M 518.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

943,637,014.8619558
943,637,014.8619558 943,637,014.8619558

51.86%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Light คือ $ 6.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.96K อุปทานหมุนเวียนของ LIGHT1 คือ 518.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 943637014.8619558 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.47M

ประวัติราคา Light (LIGHT1) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Light ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000389+0.29%
30 วัน$ +0.00038+2.90%
60 วัน$ -0.02711-66.81%
90 วัน$ -0.03653-73.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Light ในวันนี้

วันนี้ LIGHT1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000389 (+0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Light ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00038 (+2.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Light ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LIGHT1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.02711 (-66.81%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Light ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.03653 (-73.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Light (LIGHT1) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Lightทันที

อะไรคือ Light (LIGHT1)

กองทุนระบบนิเวศ LIGHT ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ Heaven Labs

Light มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Light ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLIGHT1ความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Light บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Light ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Light (USD)

Light (LIGHT1) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Light (LIGHT1) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Light

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Light ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Light (LIGHT1)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Light (LIGHT1) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LIGHT1โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Light (LIGHT1)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Lightใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Light บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

LIGHT1 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Light(LIGHT1) เป็น VND
354.46305
1 Light(LIGHT1) เป็น AUD
A$0.0203397
1 Light(LIGHT1) เป็น GBP
0.0101025
1 Light(LIGHT1) เป็น EUR
0.0114495
1 Light(LIGHT1) เป็น USD
$0.01347
1 Light(LIGHT1) เป็น MYR
RM0.0564393
1 Light(LIGHT1) เป็น TRY
0.5652012
1 Light(LIGHT1) เป็น JPY
¥2.04744
1 Light(LIGHT1) เป็น ARS
ARS$19.6928706
1 Light(LIGHT1) เป็น RUB
1.0673628
1 Light(LIGHT1) เป็น INR
1.1884581
1 Light(LIGHT1) เป็น IDR
Rp224.4999102
1 Light(LIGHT1) เป็น PHP
0.7971546
1 Light(LIGHT1) เป็น EGP
￡E.0.6380739
1 Light(LIGHT1) เป็น BRL
R$0.0721992
1 Light(LIGHT1) เป็น CAD
C$0.0187233
1 Light(LIGHT1) เป็น BDT
1.6484586
1 Light(LIGHT1) เป็น NGN
19.606932
1 Light(LIGHT1) เป็น COP
$52.2091812
1 Light(LIGHT1) เป็น ZAR
R.0.2310105
1 Light(LIGHT1) เป็น UAH
0.5669523
1 Light(LIGHT1) เป็น TZS
T.Sh.33.09579
1 Light(LIGHT1) เป็น VES
Bs2.86911
1 Light(LIGHT1) เป็น CLP
$12.68874
1 Light(LIGHT1) เป็น PKR
Rs3.7846659
1 Light(LIGHT1) เป็น KZT
7.2457824
1 Light(LIGHT1) เป็น THB
฿0.4357545
1 Light(LIGHT1) เป็น TWD
NT$0.4117779
1 Light(LIGHT1) เป็น AED
د.إ0.0494349
1 Light(LIGHT1) เป็น CHF
Fr0.0106413
1 Light(LIGHT1) เป็น HKD
HK$0.1045272
1 Light(LIGHT1) เป็น AMD
֏5.1568548
1 Light(LIGHT1) เป็น MAD
.د.م0.1241934
1 Light(LIGHT1) เป็น MXN
$0.2479827
1 Light(LIGHT1) เป็น SAR
ريال0.0503778
1 Light(LIGHT1) เป็น ETB
Br2.038011
1 Light(LIGHT1) เป็น KES
KSh1.7407281
1 Light(LIGHT1) เป็น JOD
د.أ0.00955023
1 Light(LIGHT1) เป็น PLN
0.0488961
1 Light(LIGHT1) เป็น RON
лв0.0587292
1 Light(LIGHT1) เป็น SEK
kr0.1260792
1 Light(LIGHT1) เป็น BGN
лв0.0224949
1 Light(LIGHT1) เป็น HUF
Ft4.48551
1 Light(LIGHT1) เป็น CZK
0.2809842
1 Light(LIGHT1) เป็น KWD
د.ك0.00412182
1 Light(LIGHT1) เป็น ILS
0.0437775
1 Light(LIGHT1) เป็น BOB
Bs0.0930777
1 Light(LIGHT1) เป็น AZN
0.022899
1 Light(LIGHT1) เป็น TJS
SM0.1244628
1 Light(LIGHT1) เป็น GEL
0.0366384
1 Light(LIGHT1) เป็น AOA
Kz12.3464673
1 Light(LIGHT1) เป็น BHD
.د.ب0.00506472
1 Light(LIGHT1) เป็น BMD
$0.01347
1 Light(LIGHT1) เป็น DKK
kr0.086208
1 Light(LIGHT1) เป็น HNL
L0.3550692
1 Light(LIGHT1) เป็น MUR
0.6118074
1 Light(LIGHT1) เป็น NAD
$0.2320881
1 Light(LIGHT1) เป็น NOK
kr0.1341612
1 Light(LIGHT1) เป็น NZD
$0.0231684
1 Light(LIGHT1) เป็น PAB
B/.0.01347
1 Light(LIGHT1) เป็น PGK
K0.0564393
1 Light(LIGHT1) เป็น QAR
ر.ق0.0490308
1 Light(LIGHT1) เป็น RSD
дин.1.3541391
1 Light(LIGHT1) เป็น UZS
soʻm162.2891193
1 Light(LIGHT1) เป็น ALL
L1.1189529
1 Light(LIGHT1) เป็น ANG
ƒ0.0241113
1 Light(LIGHT1) เป็น AWG
ƒ0.024246
1 Light(LIGHT1) เป็น BBD
$0.02694
1 Light(LIGHT1) เป็น BAM
KM0.0224949
1 Light(LIGHT1) เป็น BIF
Fr39.72303
1 Light(LIGHT1) เป็น BND
$0.0173763
1 Light(LIGHT1) เป็น BSD
$0.01347
1 Light(LIGHT1) เป็น JMD
$2.1609921
1 Light(LIGHT1) เป็น KHR
54.3144075
1 Light(LIGHT1) เป็น KMF
Fr5.69781
1 Light(LIGHT1) เป็น LAK
292.8260811
1 Light(LIGHT1) เป็น LKR
රු4.101615
1 Light(LIGHT1) เป็น MDL
L0.227643
1 Light(LIGHT1) เป็น MGA
Ar60.9501336
1 Light(LIGHT1) เป็น MOP
P0.10776
1 Light(LIGHT1) เป็น MVR
0.206091
1 Light(LIGHT1) เป็น MWK
MK23.3854017
1 Light(LIGHT1) เป็น MZN
MT0.8608677
1 Light(LIGHT1) เป็น NPR
रु1.9025028
1 Light(LIGHT1) เป็น PYG
95.52924
1 Light(LIGHT1) เป็น RWF
Fr19.51803
1 Light(LIGHT1) เป็น SBD
$0.1108581
1 Light(LIGHT1) เป็น SCR
0.1919475
1 Light(LIGHT1) เป็น SRD
$0.5326038
1 Light(LIGHT1) เป็น SVC
$0.1178625
1 Light(LIGHT1) เป็น SZL
L0.2320881
1 Light(LIGHT1) เป็น TMT
m0.0472797
1 Light(LIGHT1) เป็น TND
د.ت0.03921117
1 Light(LIGHT1) เป็น TTD
$0.0914613
1 Light(LIGHT1) เป็น UGX
Sh46.92948
1 Light(LIGHT1) เป็น XAF
Fr7.57014
1 Light(LIGHT1) เป็น XCD
$0.036369
1 Light(LIGHT1) เป็น XOF
Fr7.57014
1 Light(LIGHT1) เป็น XPF
Fr1.37394
1 Light(LIGHT1) เป็น BWP
P0.1915434
1 Light(LIGHT1) เป็น BZD
$0.0270747
1 Light(LIGHT1) เป็น CVE
$1.282344
1 Light(LIGHT1) เป็น DJF
Fr2.38419
1 Light(LIGHT1) เป็น DOP
$0.8626188
1 Light(LIGHT1) เป็น DZD
د.ج1.749753
1 Light(LIGHT1) เป็น FJD
$0.0304422
1 Light(LIGHT1) เป็น GNF
Fr117.12165
1 Light(LIGHT1) เป็น GTQ
Q0.1031802
1 Light(LIGHT1) เป็น GYD
$2.8203486
1 Light(LIGHT1) เป็น ISK
kr1.65681

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Light

วันนี้ Light (LIGHT1) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LIGHT1 เป็นUSD คือ 0.01347 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LIGHT1 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LIGHT1 เป็น USD คือ $ 0.01347 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Light คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LIGHT1 คือ $ 6.99M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LIGHT1 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LIGHT1 คือ 518.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LIGHT1 คือเท่าใด?
LIGHT1 ถึงราคา ATH ที่ 1.2978436058017955 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LIGHT1 คือเท่าไร?
LIGHT1 ถึงราคา ATL ที่ 0.009388982461987756 USD
ปริมาณการเทรดของ LIGHT1 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LIGHT1 คือ $ 55.96K USD
ปีนี้ LIGHT1 จะสูงขึ้นอีกไหม?
LIGHT1 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LIGHT1 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:55:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Light (LIGHT1)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

