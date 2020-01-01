การวิเคราะห์ทางเทคนิค The White Bull (LEVI) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull (LEVI)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.0002316
|--
|-35.71%
|-54.39%
|-92.28%
สัญญาณตลาด The White Bull
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน The White Bull
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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