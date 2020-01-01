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ข้อมูลราคา LEVI

LEVI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ LEVI

การคาดการณ์ราคา LEVI

ประวัติ LEVI

LEVI คู่มือการซื้อ

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สปอต LEVI

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค The White Bull (LEVI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค The White Bull (LEVI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ The White Bull ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ LEVI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ The White Bull ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull (LEVI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0002316---35.71%-54.39%-92.28%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา The White Bull

สัญญาณตลาด The White Bull

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.00 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน The White Bull

การไหลเข้าสุทธิราคา LEVIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด The White Bull (LEVI) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LEVI/USD1
$0.0002348
$0.0002348$0.0002348
+2.71%
247.01M (USDT)
LEVI/USDT
$0.0002316
$0.0002316$0.0002316
+0.39%
247.29M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ LEVI เป็น USD

จำนวน

LEVI
LEVI
USD
USD

1 LEVI = 0.0002316 USD

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