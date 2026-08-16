การวิเคราะห์ทางเทคนิค CF Large Cap Index (LCAP) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา CF Large Cap Index (LCAP)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$5.261
|--
|-0.98%
|-1.39%
|-18.45%
กระแสเงินทุน CF Large Cap Index
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.00 M
|5.26
|2026-08-15
|$0.00 M
|5.23
|2026-08-14
|$0.00 M
|5.24
|2026-08-13
|$0.00 M
|5.25
|2026-08-12
|$0.00 M
|5.28
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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