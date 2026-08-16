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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Keeta รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Keeta รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTA

ข้อมูลราคา KTA

KTA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KTA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KTA

โทเคโนมิกส์ KTA

การคาดการณ์ราคา KTA

ประวัติ KTA

KTA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง KTAเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Keeta (KTA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Keeta (KTA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Keeta ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KTA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Keeta ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Keeta (KTA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.09595---0.37%-20.05%-29.87%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Keeta

กระแสเงินทุน Keeta

การไหลเข้าสุทธิราคา KTAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.05 M0.10
2026-08-15$0.06 M0.10
2026-08-14$0.02 M0.10
2026-08-13$0.04 M0.10
2026-08-12$0.00 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Keeta (KTA) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KTA/USDT
$0.09595
$0.09595$0.09595
-2.30%
660.51K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KTA เป็น USD

จำนวน

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.09595 USD

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