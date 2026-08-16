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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล KGEN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล KGEN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค KGEN (KGEN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค KGEN (KGEN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ KGEN ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KGEN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ KGEN ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา KGEN (KGEN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1752---14.29%+7.81%-14.16%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา KGEN

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค KGEN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ KGEN จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 11
เป็นกลาง 9
ซื้อ 6
Moving Averages:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 6เป็นกลาง 5ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.176
0.1759
R2
0.1759
0.1757
R1
0.1756
0.1757
PP
0.1755
0.1755
S1
0.1753
0.1754
S2
0.1752
0.1754
S3
0.175
0.1752

สัญญาณตลาด KGEN

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.12M
$1.50 M
$1.62 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.27 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.83 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.90 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน KGEN

การไหลเข้าสุทธิราคา KGENUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.18
2026-08-15-$0.01 M0.18
2026-08-14-$0.01 M0.18
2026-08-13$0.01 M0.19
2026-08-12$0.00 M0.20

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KGEN/USDT
$0.1752
$0.1752$0.1752
-1.35%
465.79K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KGEN เป็น USD

จำนวน

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.1752 USD

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