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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล KernelDAO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล KernelDAO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค KernelDAO (KERNEL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค KernelDAO (KERNEL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ KernelDAO ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KERNEL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ KernelDAO ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา KernelDAO (KERNEL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03346---6.75%-7.32%-45.49%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา KernelDAO

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค KernelDAO

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ KernelDAO จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 20
เป็นกลาง 5
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 1ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 7เป็นกลาง 4ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03342
0.03341
R2
0.03341
0.03341
R1
0.03341
0.03341
PP
0.0334
0.0334
S1
0.0334
0.0334
S2
0.03339
0.0334
S3
0.03339
0.03339

สัญญาณตลาด KernelDAO

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.04M
$6.07 M
$6.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.11 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.52 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.51 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน KernelDAO

การไหลเข้าสุทธิราคา KERNELUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14-$0.05 M0.03
2026-08-13-$0.05 M0.03
2026-08-12$0.04 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด KernelDAO (KERNEL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน KernelDAO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KERNEL/USDT
$0.03344
$0.03344$0.03344
+0.11%
1.68M (USDT)
KERNEL/USDC
$0.03346
$0.03346$0.03346
+0.08%
1.63M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KERNEL เป็น USD

จำนวน

KERNEL
KERNEL
USD
USD

1 KERNEL = 0.03345 USD

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