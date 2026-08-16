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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Kaito รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Kaito รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kaito (KAITO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kaito (KAITO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Kaito ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KAITO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Kaito ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Kaito (KAITO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3591---48.70%-60.65%-25.27%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Kaito

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Kaito

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Kaito จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 17
เป็นกลาง 8
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 11เป็นกลาง 2ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 6ซื้อ 0
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3583
0.3583
R2
0.3583
0.3582
R1
0.3582
0.3582
PP
0.3582
0.3582
S1
0.3581
0.3581
S2
0.3581
0.3581
S3
0.358
0.3581

สัญญาณตลาด Kaito

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.24M
$3.56 M
$3.80 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$6.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$6.15 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.48M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$28.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$27.61 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Kaito

การไหลเข้าสุทธิราคา KAITOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.68 M0.36
2026-08-15-$0.58 M0.39
2026-08-14-$1.47 M0.41
2026-08-13-$1.83 M0.45
2026-08-12-$3.18 M0.46

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Kaito (KAITO) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KAITO/USDT
$0.3592
$0.3592$0.3592
-7.70%
6.35M (USDT)
KAITO/USDC
$0.359
$0.359$0.359
-7.59%
159.45K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KAITO เป็น USD

จำนวน

KAITO
KAITO
USD
USD

1 KAITO = 0.359 USD

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