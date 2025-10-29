Joysticklabs ประวัติราคา

ประวัติราคา Joysticklabs (JSK)

ระยะเวลา: 2025-07-28 ~ 2025-10-28

  • รายวัน
  • รายสัปดาห์
  • รายเดือน
วันที่เปิดสูงต่ำปิดปริมาณ
2025-10-28$ 0.00005707$ 0.00005737$ 0.00005699$ 0.00005702441.77M
2025-10-27$ 0.00005796$ 0.00006055$ 0.00003819$ 0.00005707512.58M
2025-10-26$ 0.00006199$ 0.00006217$ 0.0000405$ 0.00005796327.52M
2025-10-25$ 0.00004781$ 0.000073$ 0.0000473$ 0.00006199219.29M
2025-10-24$ 0.00004956$ 0.00004975$ 0.0000472$ 0.00004781288.91M
2025-10-23$ 0.00004979$ 0.00005159$ 0.00004721$ 0.00004956374.01M
2025-10-22$ 0.00005261$ 0.00006299$ 0.00003754$ 0.00004979663.90M
2025-10-21$ 0.00008023$ 0.00009159$ 0.0000473$ 0.00005261424.63M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

เกี่ยวกับประวัติราคา Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs การติดตามประวัติราคาถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา Joysticklabs ในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงมูลค่าเปิด ราคาสูงสุด และราคาปิด เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงรายวันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะวันที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ที่น่าสังเกต คือ Joysticklabs ถึงค่าสูงสุดเมื่อวันที่ - และไต่ขึ้นไปสู่ระดับที่น่าทึ่ง 0 USD ข้อมูลราคาที่นำเสนอที่นี่มีที่มาจากประวัติการซื้อขายของ MEXC โดยเฉพาะ ซึ่งรับรองความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง ข้อมูลราคา Joysticklabs ในอดีตของเราสามารถดูได้ในช่วงเวลาต่างๆ: 1 วัน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ครอบคลุมถึงข้อมูลเปิด สูง ต่ำ ปิด และปริมาณ ข้อมูลนี้ได้รับการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองการซื้อขายและการทดสอบย้อนหลัง คุณสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ฟรีและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักลงทุน

Joysticklabs การประยุกต์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ในการซื้อขาย

Joysticklabsข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขาย วิธีการใช้งานมีดังนี้:

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากข้อมูล Joysticklabs ในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบของตลาด โดยใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิและสื่อภาพ พวกเขาสามารถแยกแยะรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาด แนวทางที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของ Joysticklabs ใน GridDB และวิเคราะห์ด้วย Python โดยใช้ไลบรารีเช่น Matplotlib สำหรับการแสดงภาพ และ Pandas, Numpy และ Scipy สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การคาดการณ์ราคา: ข้อมูล Joysticklabs ในอดีตถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา โดยการตรวจสอบแนวโน้มตลาดในอดีต ผู้ค้าสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคตได้ ข้อมูลประวัติ Joysticklabs โดยละเอียดของ MEXC ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละนาทีเกี่ยวกับราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาและฝึกอบรมโมเดลการทำนายเชิงทำนาย จึงช่วยในการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

3. การจัดการความเสี่ยง: การเข้าถึงข้อมูลในอดีตช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถประเมินความเสี่ยง Joysticklabs ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ ช่วยในการเข้าใจความผันผวน Joysticklabs นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลเพียงพอมากขึ้น

4. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ข้อมูลในอดีตช่วยในการติดตามผลการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลงานดีและปรับพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับผลตอบแทนให้เหมาะสมที่สุด

5. การฝึกอบรมบอทการซื้อขาย: คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตลาดสกุลเงินดิจิทัลในประวัติศาสตร์ OHLC (เปิด สูง ต่ำ ปิด) ของ Joysticklabs เพื่อฝึกบอทซื้อขาย Joysticklabs โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด

เครื่องมือและทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเจาะลึกข้อมูลในอดีตของ Joysticklabs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และมีศักยภาพในการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

