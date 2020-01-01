การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.006934
|--
|-18.35%
|+73.35%
|+73.35%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Jimothy The Raccoon
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Jimothy The Raccoon จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อทันที
|ขาย 1
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 13
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ขาย
|ขาย 8
|เป็นกลาง 1
|ซื้อ 3
สัญญาณตลาด Jimothy The Raccoon
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Jimothy The Raccoon
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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