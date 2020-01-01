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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jimothy The Raccoon รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jimothy The Raccoon รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Jimothy The Raccoon ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JIMOTHY เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Jimothy The Raccoon ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.006934---18.35%+73.35%+73.35%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Jimothy The Raccoon

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Jimothy The Raccoon

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Jimothy The Raccoon จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 9
เป็นกลาง 1
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.007003
0.006998
R2
0.006998
0.006995
R1
0.006995
0.006993
PP
0.00699
0.00699
S1
0.006987
0.006987
S2
0.006982
0.006985
S3
0.006979
0.006982

สัญญาณตลาด Jimothy The Raccoon

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.31M
$0.15 M
$0.46 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.05 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.67 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.65 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Jimothy The Raccoon

การไหลเข้าสุทธิราคา JIMOTHYUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Jimothy The Raccoon ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JIMOTHY/USD1
$0.00685
$0.00685$0.00685
-12.29%
6.93M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0.006934
$0.006934$0.006934
-11.21%
15.77M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JIMOTHY เป็น USD

จำนวน

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.006934 USD

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