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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jellyjelly รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jellyjelly รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JELLYJELLY

ข้อมูลราคา JELLYJELLY

JELLYJELLY คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JELLYJELLY

โทเคโนมิกส์ JELLYJELLY

การคาดการณ์ราคา JELLYJELLY

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JELLYJELLY คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค jellyjelly (JELLYJELLY) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค jellyjelly (JELLYJELLY) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ jellyjelly ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JELLYJELLY เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ jellyjelly ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา jellyjelly (JELLYJELLY)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.058476--+0.03%+9.20%-0.77%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา jellyjelly

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Jellyjelly

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Jellyjelly จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 3
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายขาย 10เป็นกลาง 0ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 3ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.05866
0.05864
R2
0.05864
0.05862
R1
0.05863
0.05862
PP
0.05861
0.05861
S1
0.0586
0.05859
S2
0.05858
0.05859
S3
0.05857
0.05858

สัญญาณตลาด Jellyjelly

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.24M
$7.02 M
$6.78 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.14 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Jellyjelly

การไหลเข้าสุทธิราคา JELLYJELLYUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JELLYJELLY/USDT
$0.058476
$0.058476$0.058476
-2.26%
1.21M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JELLYJELLY เป็น USD

จำนวน

JELLYJELLY
JELLYJELLY
USD
USD

1 JELLYJELLY = 0.058476 USD

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