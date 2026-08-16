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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Infinex รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Infinex รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Infinex (INX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Infinex (INX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Infinex ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ INX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Infinex ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Infinex (INX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.008272--+5.80%+23.51%-14.79%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Infinex

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Infinex

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Infinex จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 12
เป็นกลาง 2
ซื้อ 12
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 1ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.00829
0.00829
R2
0.00829
0.00828
R1
0.00828
0.00828
PP
0.00828
0.00828
S1
0.00827
0.00827
S2
0.00827
0.00827
S3
0.00826
0.00827

สัญญาณตลาด Infinex

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.94M
$7.28 M
$8.22 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.76 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.75 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.13M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.70 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.56 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Infinex

การไหลเข้าสุทธิราคา INXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.15 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
INX/USDT
$0.008272
$0.008272$0.008272
-0.27%
11.01M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ INX เป็น USD

จำนวน

INX
INX
USD
USD

1 INX = 0.008272 USD

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