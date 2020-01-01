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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล MEET48 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล MEET48 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา IDOL

IDOL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ IDOL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IDOL

โทเคโนมิกส์ IDOL

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค MEET48 (IDOL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค MEET48 (IDOL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ MEET48 ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ IDOL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ MEET48 ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา MEET48 (IDOL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01698---0.18%-0.06%-36.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา MEET48

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค MEET48

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ MEET48 จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 14
เป็นกลาง 11
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 8เป็นกลาง 6ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 6เป็นกลาง 5ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01705
0.01704
R2
0.01704
0.01704
R1
0.01704
0.01704
PP
0.01703
0.01703
S1
0.01703
0.01703
S2
0.01702
0.01703
S3
0.01702
0.01702

สัญญาณตลาด MEET48

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.27M
$2.95 M
$3.22 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน MEET48

การไหลเข้าสุทธิราคา IDOLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IDOL/USDT
$0.01697
$0.01697$0.01697
+1.19%
3.75M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ IDOL เป็น USD

จำนวน

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0.01697 USD

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