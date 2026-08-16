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เอกสารไวท์เปเปอร์ HOLO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Holoworld AI (HOLO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Holoworld AI (HOLO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Holoworld AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ HOLO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Holoworld AI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Holoworld AI (HOLO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.05601---19.17%-16.98%-28.82%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Holoworld AI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Holoworld AI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Holoworld AI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 2
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0558
0.0558
R2
0.0558
0.05579
R1
0.05579
0.05579
PP
0.05579
0.05579
S1
0.05578
0.05578
S2
0.05578
0.05578
S3
0.05577
0.05578

สัญญาณตลาด Holoworld AI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.17M
$4.14 M
$4.32 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.14M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.02 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Holoworld AI

การไหลเข้าสุทธิราคา HOLOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.27 M0.06
2026-08-15$0.04 M0.06
2026-08-14-$0.17 M0.07
2026-08-13-$0.96 M0.07
2026-08-12$1.05 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Holoworld AI (HOLO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Holoworld AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HOLO/USDT
$0.05604
$0.05604$0.05604
-8.90%
2.46M (USDT)
HOLO/USDC
$0.05605
$0.05605$0.05605
-8.86%
952.31K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ HOLO เป็น USD

จำนวน

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.05601 USD

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