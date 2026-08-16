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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Hemi รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Hemi รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา HEMI

HEMI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HEMI

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โทเคโนมิกส์ HEMI

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HEMI คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Hemi (HEMI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Hemi (HEMI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Hemi ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ HEMI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Hemi ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi (HEMI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.006709--+21.51%+56.05%-14.28%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Hemi

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Hemi

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Hemi จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 3
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 5เป็นกลาง 0ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.006819
0.0068
R2
0.0068
0.006789
R1
0.006791
0.006783
PP
0.006772
0.006772
S1
0.006763
0.006761
S2
0.006744
0.006755
S3
0.006735
0.006744

สัญญาณตลาด Hemi

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.27M
$5.43 M
$5.16 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$5.31 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$5.35 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.46 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.51 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Hemi

การไหลเข้าสุทธิราคา HEMIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.64 M0.01
2026-08-15$0.27 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Hemi (HEMI) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HEMI/USDT
$0.006813
$0.006813$0.006813
+3.93%
106.62M (USDT)
HEMI/USDC
$0.006735
$0.006735$0.006735
+3.40%
7.80M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ HEMI เป็น USD

จำนวน

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.006709 USD

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