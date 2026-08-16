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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Humanity รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Humanity รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Humanity (H) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Humanity (H) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Humanity ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ H เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Humanity ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Humanity (H)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.16095--+104.35%+170.86%-36.43%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Humanity

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Humanity

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Humanity จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 9
เป็นกลาง 0
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 9เป็นกลาง 0ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.16215
0.16201
R2
0.16201
0.16187
R1
0.1618
0.16179
PP
0.16166
0.16166
S1
0.16144
0.16152
S2
0.1613
0.16144
S3
0.16109
0.1613

สัญญาณตลาด Humanity

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.55M
$3.81 M
$4.35 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.14M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$7.88 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$8.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.19M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$9.12 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$9.31 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Humanity

การไหลเข้าสุทธิราคา HUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.32 M0.16
2026-08-15-$0.25 M0.14
2026-08-14-$0.16 M0.12
2026-08-13-$0.03 M0.10
2026-08-12$0.00 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Humanity (H) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Humanity ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
H/USDT
$0.16018
$0.16018$0.16018
+15.12%
7.96M (USDT)
H/USDC
$0.16088
$0.16088$0.16088
+14.71%
387.14K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ H เป็น USD

จำนวน

H
H
USD
USD

1 H = 0.16095 USD

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