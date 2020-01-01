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GUA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GUA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GUA

โทเคโนมิกส์ GUA

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SUPERFORTUNE (GUA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SUPERFORTUNE (GUA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SUPERFORTUNE ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GUA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SUPERFORTUNE ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERFORTUNE (GUA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04209--+17.80%-20.56%-97.37%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SUPERFORTUNE

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SUPERFORTUNE

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SUPERFORTUNE จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 18
เป็นกลาง 5
ซื้อ 3
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 1ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04234
0.04233
R2
0.04233
0.04232
R1
0.04232
0.04232
PP
0.04231
0.04231
S1
0.0423
0.0423
S2
0.04229
0.0423
S3
0.04228
0.04229

สัญญาณตลาด SUPERFORTUNE

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.59M
$1.78 M
$2.37 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.31 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.30 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$13.14 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$13.13 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SUPERFORTUNE

การไหลเข้าสุทธิราคา GUAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GUA/USDT
$0.04209
$0.04209$0.04209
+3.36%
5.78M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GUA เป็น USD

จำนวน

GUA
GUA
USD
USD

1 GUA = 0.04209 USD

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