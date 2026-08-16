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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Grvt รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Grvt รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRVT

ข้อมูลราคา GRVT

GRVT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRVT

โทเคโนมิกส์ GRVT

การคาดการณ์ราคา GRVT

ประวัติ GRVT

GRVT คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Grvt (GRVT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Grvt (GRVT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Grvt ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GRVT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Grvt ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Grvt (GRVT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.2947--+2.29%+194.70%+194.70%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Grvt

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Grvt

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Grvt จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 18
เป็นกลาง 6
ซื้อ 2
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.29609
0.29592
R2
0.29592
0.29572
R1
0.29558
0.2956
PP
0.29541
0.29541
S1
0.29507
0.29521
S2
0.2949
0.29509
S3
0.29456
0.2949

สัญญาณตลาด Grvt

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.65M
$6.62 M
$7.27 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.74 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.77 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.25 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.27 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Grvt

การไหลเข้าสุทธิราคา GRVTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M0.30
2026-08-15-$0.09 M0.31
2026-08-14-$0.16 M0.31
2026-08-13-$0.02 M0.33
2026-08-12-$0.70 M0.32

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Grvt (GRVT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GRVT/USDC
$0.2944
$0.2944$0.2944
-3.71%
183.28K (USDT)
GRVT/USDT
$0.2947
$0.2947$0.2947
-4.03%
5.29M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GRVT เป็น USD

จำนวน

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0.2947 USD

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