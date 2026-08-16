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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRIFFAIN

ข้อมูลราคา GRIFFAIN

GRIFFAIN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GRIFFAIN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRIFFAIN

โทเคโนมิกส์ GRIFFAIN

การคาดการณ์ราคา GRIFFAIN

ประวัติ GRIFFAIN

GRIFFAIN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GRIFFAINเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Griffain.com (GRIFFAIN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Griffain.com (GRIFFAIN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Griffain.com ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GRIFFAIN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Griffain.com ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Griffain.com (GRIFFAIN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01299--+17.85%+60.29%+14.56%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Griffain.com

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Griffain.com

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Griffain.com จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 3
ซื้อ 13
Moving Averages:เป็นกลางขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01305
0.01304
R2
0.01304
0.01304
R1
0.01304
0.01304
PP
0.01303
0.01303
S1
0.01303
0.01303
S2
0.01302
0.01303
S3
0.01302
0.01302

สัญญาณตลาด Griffain.com

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$1.52 M
$1.51 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.21 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.23 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Griffain.com

การไหลเข้าสุทธิราคา GRIFFAINUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Griffain.com

เทรดตลาด Griffain.com (GRIFFAIN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Griffain.com ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GRIFFAIN/USDT
$0.013009
$0.013009$0.013009
-0.80%
6.10M (USDT)
GRIFFAIN/USDC
$0.013024
$0.013024$0.013024
0.00%
4.26M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GRIFFAIN เป็น USD

จำนวน

GRIFFAIN
GRIFFAIN
USD
USD

1 GRIFFAIN = 0.01299 USD

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