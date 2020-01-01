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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPUBSC

ข้อมูลราคา GPUBSC

GPUBSC คืออะไร

โทเคโนมิกส์ GPUBSC

การคาดการณ์ราคา GPUBSC

ประวัติ GPUBSC

GPUBSC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GPUBSCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GPUBSC

GPUBSC USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค GPU (GPUBSC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค GPU (GPUBSC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ GPU ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GPUBSC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ GPU ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา GPU (GPUBSC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.000181---92.31%-96.38%-96.38%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา GPU

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค GPU

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ GPU จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 13
เป็นกลาง 4
ซื้อ 9
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 2ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.000193
0.000191
R2
0.000191
0.000189
R1
0.00019
0.000189
PP
0.000188
0.000188
S1
0.000187
0.000186
S2
0.000185
0.000186
S3
0.000184
0.000185

สัญญาณตลาด GPU

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-288.40M
$0.03 M
$288.43 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.07 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน GPU

การไหลเข้าสุทธิราคา GPUBSCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด GPU (GPUBSC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน GPU ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GPUBSC/USD1
$0.000184
$0.000184$0.000184
-57.79%
149.60M (USDT)
GPUBSC/USDT
$0.0001853
$0.0001853$0.0001853
-58.14%
252.91M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GPUBSC เป็น USD

จำนวน

GPUBSC
GPUBSC
USD
USD

1 GPUBSC = 0.000181 USD

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