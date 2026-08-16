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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Giggle Fund รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Giggle Fund รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GIGGLE

ข้อมูลราคา GIGGLE

GIGGLE คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GIGGLE

โทเคโนมิกส์ GIGGLE

การคาดการณ์ราคา GIGGLE

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GIGGLE คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Giggle Fund (GIGGLE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Giggle Fund (GIGGLE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Giggle Fund ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GIGGLE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Giggle Fund ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Giggle Fund (GIGGLE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$30.9---10.54%+17.13%-7.68%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Giggle Fund

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Giggle Fund

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Giggle Fund จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 13
เป็นกลาง 4
ซื้อ 9
Moving Averages:เป็นกลางขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
30.9
30.89
R2
30.89
30.8823
R1
30.88
30.8776
PP
30.87
30.87
S1
30.86
30.8623
S2
30.85
30.8576
S3
30.84
30.85

สัญญาณตลาด Giggle Fund

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.19M
$4.24 M
$4.42 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.66 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.63 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.29 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Giggle Fund

การไหลเข้าสุทธิราคา GIGGLEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M30.89
2026-08-15-$0.17 M30.36
2026-08-14-$0.20 M31.70
2026-08-13-$0.31 M33.24
2026-08-12-$0.18 M34.71

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GIGGLE/USDT
$30.9
$30.9$30.9
+1.37%
6.56K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GIGGLE เป็น USD

จำนวน

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 30.9 USD

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