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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FORM รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FORM รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค FORM (FORM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FORM (FORM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ FORM ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FORM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ FORM ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา FORM (FORM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.2085---11.36%+8.48%-10.94%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา FORM

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค FORM

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ FORM จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 12
ซื้อ 7
Moving Averages:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 6ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 6ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.2083
0.2083
R2
0.2083
0.2082
R1
0.2082
0.2082
PP
0.2082
0.2082
S1
0.2081
0.2081
S2
0.2081
0.2081
S3
0.208
0.2081

สัญญาณตลาด FORM

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.02M
$1.41 M
$1.43 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.24 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.28 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.25 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน FORM

การไหลเข้าสุทธิราคา FORMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.21
2026-08-15-$0.12 M0.21
2026-08-14$0.03 M0.21
2026-08-13-$0.06 M0.22
2026-08-12$0.00 M0.21

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FORM/USDT
$0.2086
$0.2086$0.2086
+1.01%
287.29K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FORM เป็น USD

จำนวน

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 0.2085 USD

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