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การวิเคราะห์ทางเทคนิค FLock.io (FLOCK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FLock.io (FLOCK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ FLock.io ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FLOCK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ FLock.io ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา FLock.io (FLOCK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02933--+2.12%-15.65%-57.14%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา FLock.io

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค FLock.io

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ FLock.io จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 7
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 6ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02971
0.0297
R2
0.0297
0.02969
R1
0.02969
0.02969
PP
0.02968
0.02968
S1
0.02967
0.02967
S2
0.02966
0.02967
S3
0.02965
0.02966

สัญญาณตลาด FLock.io

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.34M
$2.52 M
$2.86 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน FLock.io

การไหลเข้าสุทธิราคา FLOCKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.02 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13-$0.02 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FLOCK/USDT
$0.02933
$0.02933$0.02933
-1.90%
54.52K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FLOCK เป็น USD

จำนวน

FLOCK
FLOCK
USD
USD

1 FLOCK = 0.02933 USD

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