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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Fefer รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Fefer รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FEFER

ข้อมูลราคา FEFER

FEFER คืออะไร

โทเคโนมิกส์ FEFER

การคาดการณ์ราคา FEFER

ประวัติ FEFER

FEFER คู่มือการซื้อ

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สปอต FEFER

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fefer (FEFER) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fefer (FEFER) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Fefer ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FEFER เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Fefer ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Fefer (FEFER)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.001128---53.39%-24.80%-24.80%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Fefer

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Fefer

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Fefer จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 8
ซื้อ 5
Moving Averages:ขายทันทีขาย 11เป็นกลาง 2ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 6ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001131
0.00113
R2
0.00113
0.001129
R1
0.001129
0.001129
PP
0.001128
0.001128
S1
0.001127
0.001127
S2
0.001126
0.001127
S3
0.001125
0.001126

สัญญาณตลาด Fefer

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Fefer

การไหลเข้าสุทธิราคา FEFERUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FEFER/USD1
$0.001126
$0.001126$0.001126
-8.00%
47.10M (USDT)
FEFER/USDT
$0.00113
$0.00113$0.00113
-7.30%
64.09M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FEFER เป็น USD

จำนวน

FEFER
FEFER
USD
USD

1 FEFER = 0.001128 USD

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