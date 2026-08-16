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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FARTCOIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FARTCOIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค FARTCOIN (FARTCOIN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FARTCOIN (FARTCOIN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ FARTCOIN ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FARTCOIN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ FARTCOIN ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา FARTCOIN (FARTCOIN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.14208--+9.92%+5.55%-22.62%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา FARTCOIN

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค FARTCOIN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ FARTCOIN จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 21
เป็นกลาง 1
ซื้อ 4
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.14221
0.1422
R2
0.1422
0.14218
R1
0.14218
0.14218
PP
0.14217
0.14217
S1
0.14215
0.14215
S2
0.14214
0.14215
S3
0.14212
0.14214

สัญญาณตลาด FARTCOIN

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.76M
$17.68 M
$18.44 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.34M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$13.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$13.45 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.32M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$31.64 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$31.97 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน FARTCOIN

การไหลเข้าสุทธิราคา FARTCOINUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.05 M0.14
2026-08-15$0.07 M0.14
2026-08-14$0.07 M0.14
2026-08-13-$0.01 M0.13
2026-08-12-$0.17 M0.13

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FARTCOIN/USDT
$0.14205
$0.14205$0.14205
+0.40%
891.61K (USDT)
FARTCOIN/USDC
$0.1418
$0.1418$0.1418
+0.21%
390.10K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FARTCOIN เป็น USD

จำนวน

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.14208 USD

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