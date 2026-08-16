ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EUR รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EUR รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EUR

ข้อมูลราคา EUR

EUR คืออะไร

โทเคโนมิกส์ EUR

การคาดการณ์ราคา EUR

ประวัติ EUR

EUR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง EURเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต EUR

EUR USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR (EUR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR (EUR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ EUR ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ EUR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ EUR ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา EUR (EUR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.1576--+0.12%+1.22%-0.61%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา EUR

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค EUR

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ EUR จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 1
เป็นกลาง 13
ซื้อ 12
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 8ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.1576
1.1576
R2
1.1576
1.1575
R1
1.1575
1.1575
PP
1.1575
1.1575
S1
1.1574
1.1574
S2
1.1574
1.1574
S3
1.1573
1.1574

สัญญาณตลาด EUR

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.23M
$5.25 M
$5.48 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.37 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.42 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน EUR

การไหลเข้าสุทธิราคา EURUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.45 M1.16
2026-08-15$4.52 M1.16
2026-08-14-$4.75 M1.16
2026-08-13$0.17 M1.15
2026-08-12$5.61 M1.16

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EUR

เทรดตลาด EUR (EUR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน EUR ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EUR/USDT
$1.1576
$1.1576$1.1576
0.00%
189.31K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ EUR เป็น USD

จำนวน

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1.1576 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม