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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EstateX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EstateX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESX

ข้อมูลราคา ESX

ESX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ESX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ESX

โทเคโนมิกส์ ESX

การคาดการณ์ราคา ESX

ประวัติ ESX

ESX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ESXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ESX

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค EstateX (ESX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EstateX (ESX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ EstateX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ESX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ EstateX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา EstateX (ESX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0002773---53.79%-13.35%-55.64%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา EstateX

กระแสเงินทุน EstateX

การไหลเข้าสุทธิราคา ESXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.00 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EstateX

เทรดตลาด EstateX (ESX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน EstateX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ESX/USDT
$0.0002773
$0.0002773$0.0002773
-7.53%
7.67M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ESX เป็น USD

จำนวน

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0.0002773 USD

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