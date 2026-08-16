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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ELIZAOS (ELIZAOS) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ ELIZAOS ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ELIZAOS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ELIZAOS ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS (ELIZAOS)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.0002057
|--
|-10.76%
|-57.34%
|-77.39%
กระแสเงินทุน ELIZAOS
การไหลเข้าสุทธิราคา ELIZAOSUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.0002057
$0.0002057$0.0002057
-3.69%
380.13M (USDT)
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