ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ELA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ELA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELA

ข้อมูลราคา ELA

ELA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ELA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ELA

โทเคโนมิกส์ ELA

การคาดการณ์ราคา ELA

ประวัติ ELA

ELA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ELAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ELA

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ELA (ELA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ELA (ELA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ELA ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ELA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ELA ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ELA (ELA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.265--+1.14%-4.03%-41.12%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ELA

กระแสเงินทุน ELA

การไหลเข้าสุทธิราคา ELAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.27
2026-08-15-$0.01 M0.28
2026-08-14$0.00 M0.28
2026-08-13$0.00 M0.27
2026-08-12$0.00 M0.27

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELA

ELA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ELA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ELA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ELA (ELA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ELA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ELA/USDT
$0.265
$0.265$0.265
-4.97%
7.46K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ELA เป็น USD

จำนวน

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 0.265 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม