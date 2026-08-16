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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EigenLayer รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EigenLayer รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา EIGEN

EIGEN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ EIGEN

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โทเคโนมิกส์ EIGEN

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค EigenLayer (EIGEN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EigenLayer (EIGEN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ EigenLayer ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ EIGEN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ EigenLayer ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา EigenLayer (EIGEN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.169---3.76%-27.38%-8.95%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา EigenLayer

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค EigenLayer

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ EigenLayer จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 11
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 6ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.169
0.1689
R2
0.1689
0.1689
R1
0.1689
0.1689
PP
0.1688
0.1688
S1
0.1688
0.1688
S2
0.1687
0.1688
S3
0.1687
0.1687

สัญญาณตลาด EigenLayer

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.52M
$3.84 M
$4.36 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.25 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.16 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.05 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน EigenLayer

การไหลเข้าสุทธิราคา EIGENUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.17
2026-08-15$0.00 M0.17
2026-08-14-$0.11 M0.17
2026-08-13-$0.05 M0.17
2026-08-12$0.00 M0.17

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด EigenLayer (EIGEN) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EIGEN/USDT
$0.169
$0.169$0.169
-0.86%
471.27K (USDT)
EIGEN/USDC
$0.169
$0.169$0.169
-0.76%
329.35K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ EIGEN เป็น USD

จำนวน

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 0.169 USD

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