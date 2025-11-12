โทเคโนมิกส์ Egg Smash (EGSM)

โทเคโนมิกส์ Egg Smash (EGSM)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Egg Smash (EGSM) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:41:42 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Egg Smash (EGSM)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Egg Smash (EGSM) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00000044
$ 0.00000044$ 0.00000044

ข้อมูล Egg Smash (EGSM)

EGG คือมินิเกมแบบอินเทอร์แอกทีฟบน Telegram ที่มอบประสบการณ์สนุกสนานและได้รางวัล พร้อมการผสานระบบบล็อกเชนเข้าไว้ด้วย

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://t.me/EggRushBot
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

โทเคโนมิกส์ Egg Smash (EGSM): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Egg Smash (EGSM) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นEGSM สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น EGSM ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EGSM แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น EGSMกัน!

วิธีการซื้อ EGSM

สนใจเพิ่ม Egg Smash (EGSM) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ EGSM รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Egg Smash (EGSM)

การวิเคราะห์ประวัติราคา EGSM ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา EGSM

อยากรู้ว่า EGSM จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา EGSM ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
