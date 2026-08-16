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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EdgeX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EdgeX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค edgeX (EDGE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค edgeX (EDGE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ edgeX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ EDGE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ edgeX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา edgeX (EDGE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.2921---24.99%-30.93%-76.24%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา edgeX

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค EdgeX

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ EdgeX จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 8
ซื้อ 4
Moving Averages:ขายทันทีขาย 11เป็นกลาง 3ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 5ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.2923
0.2922
R2
0.2922
0.2922
R1
0.2922
0.2922
PP
0.2921
0.2921
S1
0.2921
0.2921
S2
0.292
0.2921
S3
0.292
0.292

สัญญาณตลาด EdgeX

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.48M
$6.40 M
$6.88 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.31 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.61 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.63 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน EdgeX

การไหลเข้าสุทธิราคา EDGEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M0.29
2026-08-15$0.04 M0.31
2026-08-14$0.08 M0.31
2026-08-13$0.01 M0.33
2026-08-12$0.07 M0.35

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด edgeX (EDGE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EDGE/USDC
$0.2916
$0.2916$0.2916
-6.52%
179.68K (USDT)
EDGE/USDT
$0.2921
$0.2921$0.2921
-6.40%
394.88K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ EDGE เป็น USD

จำนวน

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0.2921 USD

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