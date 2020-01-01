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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DSYNC

ข้อมูลราคา DSYNC

DSYNC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DSYNC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DSYNC

โทเคโนมิกส์ DSYNC

การคาดการณ์ราคา DSYNC

ประวัติ DSYNC

DSYNC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DSYNCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต DSYNC

DSYNC USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Destra Network (DSYNC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Destra Network (DSYNC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Destra Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DSYNC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Destra Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Destra Network (DSYNC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.00316---7.28%-11.79%-67.63%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Destra Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Destra Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Destra Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 2
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.003161
0.003156
R2
0.003156
0.003153
R1
0.003153
0.003151
PP
0.003148
0.003148
S1
0.003145
0.003145
S2
0.00314
0.003143
S3
0.003137
0.00314

สัญญาณตลาด Destra Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.04 M
$0.06 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Destra Network

การไหลเข้าสุทธิราคา DSYNCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DSYNC/USDT
$0.00316
$0.00316$0.00316
-1.43%
17.85M (USDT)
DSYNC/USDC
$0.003169
$0.003169$0.003169
-1.27%
16.97M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DSYNC เป็น USD

จำนวน

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.00316 USD

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